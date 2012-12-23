به گزارش خبرگزاری مهر، این انجمن برای نخستین بار با جمع آوری آرای بیش از هشتاد منتقد و نویسنده سینمایی، نامزدهای دریافت تندیس در 13 رشته را از میان تمامی فیلم‌های شرکت کننده در سی امین جشنواره فیلم فجر اعلام کرد.

با توجه به جمع بندی آرا و نزدیکی امتیازات، در هر رشته بین سه تا هفت نامزد معرفی شده و تندیس و جوایز برگزیدگان در ششمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران که به زودی برگزار می شود، اهدا خواهد شد.

در میان کاندیداهای معرفی شده از سوی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، "ملکه" با دوازده بار نامزدی صدرنشین است و " برف روی کاج ها" با ده نامزدی در رده دوم قرار دارد. " بوسیدن روی ماه" در هشت رشته نامزد شده و "پذیرایی ساده" و " بی خود و بی جهت" در شش رشته کاندیدا هستند.

"زندگی خصوصی آقاوخانم میم" با چهار، "خرس"، "ضدگلوله"، "پله آخر" و"بغض" با سه، "میگرن"، "تهران 1500" و "سلام بر فرشتگان" با دو و "نارنجی پوش"، "خوابم میاد"، "روزهای زندگی"، "یکی می خواد باهات حرف بزنه" و "یک روز دیگر" با یک بار نامزدی در رده های بعدی هستند.

فهرست نامزدها (به ترتیب حروف الفبا) به این شرح است:

نامزدهای بهترین فیلم: برف روی کاج ها، بوسیدن روی ماه، بی خود و بی جهت، پذیرایی ساده، ملکه.

نامزد های بهترین کارگردانی:همایون اسعدیان(بوسیدن روی ماه)، محمد علی باشه آهنگر(ملکه)، مانی حقیقی(پذیرایی ساده)، عبدالرضا کاهانی(بی خود و بی جهت)، پیمان معادی(برف روی کاج ها).

نامزدهای بهترین فیلمنامه:همایون اسعدیان و حامد محمدی(بوسیدن روی ماه)، محمد علی باشه آهنگر و محمدرضا گوهری (ملکه)، مانی حقیقی و امیررضا کوهستانی (پذیرایی ساده)، علی مصفا(پله آخر)، پیمان معادی(برف روی کاج ها).

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن:مهناز افشار (برف روی کاج ها)، پانته آ بهرام (بی خود و بی جهت)، لیلا حاتمی(پله آخر)، مریلا زارعی(خرس)، ترانه علیدوستی(پذیرایی ساده)، مهتاب کرامتی(زندگی خصوصی آقاوخانم میم)، شیرین یزدان بخش(بوسیدن روی ماه).

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد:فرهاد اصلانی(خرس)، رضا عطاران(بی خود و بی جهت)، حمید فرخ نژاد(زندگی خصوصی آقاوخانم میم)، میلاد کیمرام(ملکه)، مهدی هاشمی(ضد گلوله)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن:ویشکا آسایش(برف روی کاج ها)، نگار جواهریان(بی خود و بی جهت)، گوهر خیراندیش(میگرن)، ژاله صامتی(ضد گلوله)، یکتا ناصر(یکی می خواد باهات حرف بزنه)، رابعه مدنی(بوسیدن روی ماه).

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد:حمیدرضا آذرنگ(ملکه)، صابر ابر(برف روی کاج ها)، صابر ابر(بوسیدن روی ماه)، ابراهیم حاتمی کیا(زندگی خصوصی آقاوخانم میم)، اکبر عبدی(خوابم می آد)، احمد مهرانفر(بی خود و بی جهت).

نامزدهای بهترین فیلمبرداری:تورج اصلانی(بغض)، هومن بهمنش(پذیرایی ساده)، حسین جعفریان(بوسیدن روی ماه)، علیرضا زرین دست(ملکه)، محمود کلاری(برف روی کاج ها).

نامزدهای بهترین تدوین:حمید باشه آهنگر(ملکه)، فردین صاحب الزمانی(پله آخر)، هایده صفی یاری(بغض)، هایده صفی یاری(پذیرایی ساده)، هایده صفی یاری(نارنجی پوش)، سپیده عبدالوهاب(برف روی کاج ها).

نامزدهای بهترین موسیقی متن:فردین خلعتبری(یک روز دیگر)، حسین علیزاده(ملکه)، کارن همایونفر(برف روی کاج ها)، کارن همایونفر(زندگی خصوصی آقا وخانم میم)، پیمان یزدانیان(خرس).

نامزدهای جایزه خلاقیت و استعداد درخشان(ویژه فیلمسازان اول):فرزاد اژدری(سلام بر فرشتگان)، رضا درمیشیان(بغض)، مانلی شجاعی فرد(میگرن)، بهرام عظیمی(تهران 1500)، پیمان معادی(برف روی کاج ها).

نامزدهای جایزه استفاده خلاقانه از دستاوردهای فنی:حسن ایزدی برای جلوه های ویژه بصری فیلم ملکه، عباس بلوندی برای طراحی صحنه و لباس فیلم ملکه، محسن روزبهانی برای مجموعه کارها در زمینه جلوه های ویژه میدانی(روزهای زندگی، ملکه، ضدگلوله)، امیرحسین و کامران سحرخیز برای جلوه های ویژه بصری فیلم سلام بر فرشتگان، بهرام عظیمی و گروه انیمیشن سازان فیلم تهران 1500

نامزدهای جایزه استانداردهای حرفه ای تهیه کنندگی:زنده یاد ابوالقاسم حسینی(ملکه)، سید جمال ساداتیان(برف روی کاج ها)، منوچهر محمدی(بوسیدن روی ماه)

