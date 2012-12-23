دو میلیارد ریال برای بیمه و درمان مددجویان کمیته امداد نهاوند هزینه شد

علی کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون سه هزار و 19 مددجوی تحت حمایت از خدمات بیمه ای این نهاد استفاده می کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر20 مرکز درمانی طرف قرارداد این نهاد هستند، افزود: مراکز درمانی طرف قرارداد با کمیته امداد شهرستان نهاوند شامل پزشکان عمومی، متخصص، دندانپزشک، داروخانه، آزمایشگاه، درمانگاه و بیمارستان است که همکاری خوبی با این نهاد برای رسیدگی به امور درمانی محرومان دارند.

وی گفت:در راستای حمایت از خانواده ای تحت پوشش این نهاد، 90 کودک دارای مشکل سو تغذیه و تعداد شش نفر از افرادی که دارای بیماری خاص هستند از خدمات درمانی کمیته امداد نهاوند استفاده میکنند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان نهاوند گفت: در 9 ماه گذشته 162 میلیون ریال برای درمان این افراد هزینه شده است.

کاویانی اظهار داشت: حمایت بیماران نیازمند و کمک به پرداخت هزینه‌های بالای بیماران یکی از وظایف کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاونت حمایت و سلامت خانواده است.