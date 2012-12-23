نقش ثبت احوال در مسائل امنیتی تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم روز یکشنبه در دیدار با مدیرکل و جمعی از مدیران اداره کل ثبت احوال استان قزوین گفت: ثبت به موقع و درست وقایع حیاتی و همچنین تعیین اسناد هویتی در اخذ تصمیمات مهم بسیار تاثیرگذار است لذا دشمن سعی می کند همواره با روشهای مختلف همچون نفوذ برخی عناصر به کشور به نظام اسلامی ضربه وارد کند.

وی تصریح کرد: وجود اطلاعات دقیق و درست مانع از بروز برخی از مسائل و مشکلات در کشور می شود.

استاندار قزوین یادآورشد: انتظار می رود موضوع عدم ثبت وقایع حیاتی به صفر برسد که با ایجاد و صدور کارت ملی هوشمند و تقویت آن این امر محقق می شود.

این مسئول در ادامه خدمات صورت گرفته توسط ثبت احوال را ارزشمند دانست و گفت: خدمات انجام شده توسط ثبت احوال بسیار حائز اهمیت است اما کمتر بازگو می شود.

عجم بر اطلاع رسانی از خدمات صورت گرفته توسط ثبت احوال و توجه بیشتر رسانه ها به این خدمات تأکید کرد و اظهار داشت: اقدامات صورت گرفته در ثبت احوال کلیدی و مهم است لذا از رسانه های گروهی استان انتظارداریم فعالیتهای انجام شده را منعکس کنند تا مردم در جریان کارها قرار گیرند.