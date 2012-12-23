24 حادثه رانندگی در سیستان و بلوچستان 40 کشته و مجروح برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبد الرضا صالحی اظهار داشت: این حوادث رانندگی از تاریخ 25 تا 30 آذر ماه سالجاری در سه محور سراوان - خاش، زاهدان - خاش و سراوان به جالق رخ داده است.

وی گفت: متاسفانه در این حوادث رانندگی پنج نفر از شهروندان جان خود را از دست داده و 35 نفر نیز مجروح شدند.

وی افزود: علیرغم هشدارهای پلیسی و آموزش های لازم از طریق صدا و سیما و مطبوعات و پخش بروشورها و جزوات آموزشی بین رانندگان جاده ها، متاسفانه طی هفته گذشته شاهد تصادفاتی بودیم که بر اثر سرعت غیر مجاز و عدم توجه به جلو رخ داده اند.

رئیس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان از رانندگان خواست ضمن توجه به توصیه های پلیسی، با توجه به وضعیت خاص جاده ها بخصوص جاده های جنوب استان با سرعت مجاز، افزایش هوشیاری، توجه به علائم راهنمایی و رانندگی نصب در جاده ها، توجه کافی به جلو و رعایت فاصله قانونی با خودروهای جلویی رانندگی نمایند تا شاهد بروز اینگونه حوادث دلخراش نباشیم.

رهائی گروگانی در زاهدان پس از 80 روز اسارت

درپی کسب خبری از مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی برمفقود شدن سرنشینان یک دستگاه خودروی وانت در شهرستان زاهدان بلافاصله ماموران اقدامات پلیسی را برای پیدایش افراد مفقود شده آغاز کردند.

ماموران انتظامی بخش نصرت آباد زاهدان ضمن هماهنگی با یگان های تکاوری و پاسگاه انتظامی کهورک ضمن بررسی منطقه خودروی مورد نظر را درحالی که درب های آن باز بود، بدون سرنشین کشف کردند.

بلافاصله با اثبات ربایش سرنشینان خودروی مورد نظر ماموران اقدامات فنی و پلیسی را برای شناسایی و دستگیری آدم ربایان آغاز کردند.

درادامه رسیدگی به این پرونده یکی از افراد ربوده شده پس از 24 ساعت اسارت از چنگال آدم ربایان آزاد و تحقیقات پلیس برای آزادی فرد دیگر آغاز شد.

پس از گذشت چندین هفته از تحقیقات پلیسی و فنی، ماموران موفق به شناسایی و دستگیری یکی از عاملان این گروگانگیری در شهرستان زاهدان شدند.

متهم در تحقیقات به عمل آمده به آدم ربایی با همدستی افردی به انگیزه اختلافات مالی با فرد ربوده شده اعتراف کرد که دیگر همدستان وی نیز در اقدامی عملیاتی توسط ماموران دستگیر شدند.

فرد ربوده شده نیز پس از 80 روز اسارت و تلاش های مستمر پلیس از چنگال آدم ربایان آزاد و به آغوش خانواده اش بازگردانده شد.

کشف محموله 655 کیلوگرمی تریاک در نیکشهر

فرمانده انتظامی نیکشهر گفت: این محموله مواد مخدر روز گذشته با تلاش ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان و پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی از یک دستگاه کامیون کشف و ضبط شد.

سرهنگ احمد اربابی بیان داشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان بدنبال دریافت نیابت قضایی از شهرستان مشهد در خصوص اینکه قاچاقچیان مواد مخدر قصد دارند یک محموله بزرگ مواد مخدر را با جاسازی ماهرانه در خودروهای سنگین از استان خارج کنند برای کشف این محموله مواد مخدر اقدامات ویژه ای را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری اکیپ اعزامی از شهرستان مشهد موفق شدند پس از چند روز کار تخصصی و اطلاعاتی محل بارگیری این محموله تریاک را در خیابان قلنبر شهرستان نیکشهر شناسایی کنند.

وی گفت: ماموران بلافاصله با کسب مجوزهای قانونی در یک عملیات غافلگیرانه ضمن کشف این محموله 655 کیلوگرمی تریاک موفق شدند یک قاچاقچی مواد مخدر را نیز دستگیر کنند.

اربابی اظهار داشت: اقدامات گسترده ای برای شناسایی و دستگیری همدستان دیگر این متهم ادامه دارد.

برداشت غیر مجاز یک شیاد از حساب عابر بانک افراد بی سواد در نیکشهر

در پی مراجعه حضوری فردی به پلیس آگاهی شهرستان نیکشهر مبی بر برداشت مبلغ چهار میلیون ریال از حساب عابر بانک وی موضوع در دستور کار ماموران دایره مبارزه با جرائم خاص این شهرستان قرار گرفت.

ماموران پس از انجام تحقیقات فنی و پلیسی موفق شدند فردی را شناسایی و دستگیر کنند.

متهم در تحقیقات فنی و پلیسی به برداشت غیر مجاز از حساب عابر بانک های مشتریان بانکی اعتراف کرد و در توضیحات خود به پلیس گفت، با پرسه زدن در کنار دستگاه های خود پرداز افراد بی سواد را شناسایی و به بهانه کمک به آنان ضمن به دست آوردن رمز دوم عابر بانک آنان اقدام به خرید شارژ تلفن همراه از حسابشان می کرده است.

متهم پس از تشکیل پرونده طی حکمی از سوی مراجع قضایی روانه زندان شد.

تجاوز به حریم شخصی بهانه ای برای ارتکاب به قتل

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار گفت: در پی مرگ مشکوک فردی مجهول الهویه در یکی از بیمارستان های این شهرستان که به علت ضربات ناشی از شیئی برنده مجروح و توسط عوامل امدادی به آن بیمارستان منتقل شده بود، موضوع جهت شناسایی عاملان قتل در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ محمد رضا کاظمی افزود: با تشکیل پرونده مقدماتی ماموران اقدامات پلیسی را برای شناسایی عاملان و انگیزه قتل آغاز کردند.

وی بیان داشت: ماموران با انجام تحقیقات فنی و پلیسی و سرنخ های به دست آمده از محل ارتکاب به این جنایت موفق شدند فردی را شناسایی ودر کمتر از 12 ساعت وی را درمخفیگاهش دستگیر کنند.

وی گفت: متهم که در تحقیقات اولیه پلیس منکر بزه انتسابی شده بود وقتی خود را در برابر ادله های پلیسی عاجز دید لب به اعتراف گشود.

فرمانده انتظامی چابهار افزود: متهم در تحقیقات فنی و پلیسی در اعترافات علت و انگیزه خود را از ارتکاب به این جنایت تجاوز مقتول به حریم شخصی و خصوصی وی اعلام داشت.

وی اظهار داشت: در بررسی های به عمل آمده از محل جنایت آلات قتل و همچنین لوازم شخصی مقتول کشف و متهم نیز پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

دستگیری ماموران قلابی اداره برق در شهرستان زابل

ساکنان یکی از محله های زابل به مراجعه به ماموران انتظامی این شهرستان که در حین اجرای ماموریت بودند اعلام داشتند، سه نفر مشکوک که خود را ماموران اداره برق معرفی کرده بودند قصد ورود به منزلشان را داشته که با ممانعت ساکنان این محله روبرو شدند.

ماموران انتظامی این شهرستان بلافاصله اقدامات پلیسی را آغاز و موفق شدند متهمان را در حین ورود به منزل یکی از ساکنان این شناسایی و دستگیر کنند.

متهمان ضمن اعتراف به سوء استفاده از عنوان ماموران اداره برق به قصد اخاذی و سرقت از ساکنان این منطقه نیز اعتراف کردند.

متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و موضوع در دست بررسی است.

پلیس به شهروندان توصیه می کند به هنگام مراجعه افراد مشکوک تحت عنوان مامور به منازل آنها تا زمانی که کارت شناسایی آن شخص را به طور کامل و با دقت رویت نکرده و هویتشان به عنوان مامور احراز نشده است، از ارائه مدارک، اموال و وجوه نقد به آن افراد خودداری کرده و از ورود آنان به منزل ممانعت نمایند و موضوع را سریعا به مرکز فوریت های پلیس 110 و دفتر نظارت همگانی 197 گزارش دهند.