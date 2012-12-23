مردمی برگزارکردن جشن های دهه فجر با شعار اتفاق نمی افتد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستادعالی دهه فجر گلستان افزود: نمایندگان ستادهای مردمی در جلسات دهه فجر استان و شهرستان ها بیایند و برنامه های خود را ارائه دهند و در کنار آن دستگاه های دولتی بسترساز اجرایی شدن پیشنهادات مردمی باشند.

وی بیان داشت: حکایت ما پس از 33 سال از گذشت عمر انقلاب مانند کسی است که دردریا هستیم وقدر آن را نمی دانیم و باید برای جشن های دهه فجر از حضورمیهمانان واساتید خارجی استفاده کنیم چون این افراد در آن سوی جهان بهتر عظمت انقلاب را احساس می کنند.

وی با بیان اینکه بهتراست درکنارسخنرانان داخلی از سخنرانان و اساتید خارجی آشنا با مبانی انقلاب اسلامی نیز دعوت شود گفت: ما باید بپذیریم انقلاب یک تولد است ولی سیمای شهرهای ما در دهه فجر تغییر خاصی نمی کند.

منتظرییشنهاد کرد: 33 دستاورد نظام در طول این سالها با 33 رنگ پارچه برای تمام شهرها در نظربگیریم و وقتی افراد چشم باز می کنند این تغییرات را در این دهه ببینند .

منتظری با بیان اینکه در انقلاب محیطی در دهه فجرباید یک تحول رخ دهد تصریح کرد: برای سخنرانان بگوییم تنها به سخنرانی عمومی مبادرت نکنند بلکه ما چند محور را در طول این دهه مشخص کنیم و به هر سخنران بگوییم در محور نعیین شده سخن بگوید نه اینکه مبهوت ابهت سخنران شویم ،چون با سخنرانی عمومی اتفاق خاصی نمی افتد.