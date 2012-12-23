نمایش رادیویی "می شود که نشود" در صدای مرکز یزد تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش رادیویی "می شود که نشود" داستان پیر زنی است که به همراه پسر و عروسش در خانه خودش زندگی می کند. عروسش که زنی بداخلاق و بهانه جوست، می خواهد مادر شوهرش را به خانه سالمندان بگذارد که با مخالفت همسرش روبرو می شود و در این میان مادر شوهر بیاد این می افتد که این ماجرا را خودش به سر مادر شوهرش آورده و داستان ادامه می یابد .....

نمایش "می شود که نشود" به قلم شیوا اسدی و تهیه کنندگی و کارگردانی محبوبه زارعیان در گروه نمایش رادیو یزد تهیه و تولید می شود.

از دیگر عوامل این نمایش می توان به نقش آفرینان مهدی قانع، نسیم نجاریان، زهرا دهقانی زاده و محبوبه زارعیان اشاره کرد.



نمایش هفته روزهای پنجشنبه ساعت20:30 و روزهای جمعه تکرار آن ساعت 12 از صدای مرکز یزد پخش می شود.



"با ورزش" در شبکه تابان



گروه ورزش و سرگرمی معاونت سیمای شبکه تابان برنامه تلویزیونی "با ورزش" را تهیه و تولید می کند.



مردم دارالعباده استان یزد می توانند با سیمای شبکه تابان با برنامه ورزشی "با ورزش" همراه شوند و اطلاعات مهم ورزشی استان و رویدادهای مختلف در سطح استان را پیگیری کنند.



از آیتم های این برنامه می توان به بررسی وضعیت ورزشی استان با حضور مسئولان هر رشته ورزشی به صورت زنده یا در ارتباط تلفنی نام برد.



از آیتم های دیگر ورزش بانوان است که به طرح و بررسی مسائل ورزش بانوان در استان و معرفی قهرمانان زن در رشته های مختلف ورزشی می پردازد.



بررسی فوتبال استان اعم از لیگ رتبه اول کشور، فوتبال ساحلی و شهرستان های استان که با حضور مربیان و کارشناسان خبره به بررسی مسابقات پرداخته می شود، از دیگر بخش های این برنامه زنده است.



گزارش ورزشی و بررسی مسائل و مشکلات اماکن و تاسیسات ورزشی استان هم جزو موضوعاتی است که در این برنامه مطرح خواهد شد.

"با ورزش" به تهیه کنندگی عبدالنبی تحویلداران و کارگردانی سید محمد حسینی خواه و اجرای رضا زارعیان روزهای جمعه از ساعت 21:15 تا 22:15 از سیمای شبکه تابان پخش می شود.