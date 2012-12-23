آمریکا بهتر است با ایران هسته ای کنار بیاید/پیامدهای خطرناک ماجراجویی

به گزارش خبرگزاری مهر ، سایت تایلندی "بانکوک پست" در مقاله ای متذکر شد که اگر اوباما بخواهد برنامه هسته ای ایران را با توسل به زور متوقف کند، آمریکا و جهان هزینه گزافی برای این کار پرداخت خواهند کرد.

به نوشته این سایت، متوقف کردن برنامه پیشرفته هسته ای ایران یکی از چالشهای دولت اوباما در دوره دوم ریاست جمهوری اش خواهد بود برنامه ای اکه اگر آمریکا نتواند آن را متوقف کند، سبب تزلزل جایگاه استراتژیک آمریکا در خاورمیانه خواهد شد در عین حال هم متوقف کردن آن هم برای آمریکا و جهان هزینه های بسیار گزاف استراتژیکی و اقتصادی خواهد داشت.

به اعتقاد نویسنده مقاله، برخی از منتقدین سیاستهای اوباما معتقدند که او در نهایت به خاطر پرهیز از تبعات سنگین متوقف کردن برنامه هسته ای ایران، مجبور است ایران هسته ای را بپذیرد و ایران هم با علم به این موضوع سعی می کند قدرت نفوذ خود را بالا ببرد.

بانکوک پست می نویسد : هرچند که اوباما بارها تهدید کرده و مدعی شده است که اجازه نخواهد داد که ایران، هسته ای شود، اما این تهدیدها وعربده کشی ها سبب خواهد شد که او با یک مسئله غامض، پیچیده و غیرقابل حل روبرو شود.

به نظر نویسنده، ایران بدون توجه به عربده کشی های آمریکا و رژیم صهیونیستی مشغول پیش بردن برنامه هسته ای صلح آمیز خود است، زیرا می داند که هزینه جنگ با ایران برای آمریکا و رژیم صهیونیستی بسیار بیشتر از هزینه کنترل برنامه هسته ای ایران خواهد بود.

ایران تهدید کرده است در صورتی که تاسیسات هسته ای اش مورد حمله قرار گیرد، تنگه هرمز را که بیشترین نفت جهان از آن می گذرد خواهد بست و تاسیسات نفتی و خطوط انتقال نفت کشورهای منطقه را نیزهدف قرار خواهد داد و این به معنای افزایش قیمت نفت به بشکه ای 200 دلار در زمانی کوتاه خواهد بود.

افزایش قیمت نفت تا این حد به معنای کاهش درآمد یک میلیارد دلاری در هفته برای اقتصاد آمریکا است که این امر می تواند اقتصاد شکننده فعلی آمریکا را به مخاطره بیندازد.

همچنین افزایش قیمت نفت می تواند اقتصاد اروپا، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی را که مصرف کنندگان عمده نفت هستند، تهدید کند.

در پایان نویسنده می گوید درصورت بروزدرگیری نظامی باید در چنین جنگی پیروزی را بازتعریف کرد. آیا آمریکا با هدف قرار دادن تاسیسات هسته ای ایران پیروز خواهد شد؟ اگر ایران دوباره شروع به بازسازی تاسیساتش کند چه خواهد شد؟ اگر ایران رژیم های وابسته به آمریکا را در منطقه تهدید کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و همه اینها به معنای صرف هزینه های گزاف برای آمریکا و متحدانش در منطقه خاورمیانه و ایجاد ناآرامی های گسترده در سرتاسر منطقه و افزایش تروریسم جهانی است.

نویسنده در پایان به دولتمردان آمریکا توصیه می کند هرچند کنار آمدن با ایران هسته ای بسیار سخت و هزینه بر است، اما جنگ با ایران بسیار پرهزینه ترخواهد بود و منجر خواهد شد تا ایران سریعتر برنامه هسته ای خود را عملی کند و سبب بروز هرج و مرج های گسترده مالی و سیاسی در منطقه و جهان شود.