ورزشکاران دماوندی رتبه نخست "پرس سینه" در شمیرانات را کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حسینقلیان افزود: تیم 15 نفره ورزشکاران دماوندی در چهارمین دوره مسابقات پرورش اندام در پرس سینه بین هفت تیم و 45 ورزشکار به مقام نخست دست یافت و تیمهای ایلیا و شهرزیبا نیز به ترتیب عناوین بعدی را به دست آوردند.

قضاوت این دوره از مسابقات که در باشگاه ورزشی ایلیا برگزار شد را آقایان مرتضی حسینقلیان، امیرحسین دادوند و وحید غلام رضا الویری به عهده داشتند.

محمد محمدزاده، مجید خاکی، سعید جیریایی، بهروز کاظمی، امید حقانی، امیر حسین بهنام فر، محسن ابراهیمی، داریوش خوشبخت، محرضا خواجه وند، سعید محمودی، سجاد مشهدی، علی طاولی، حمیدرضا پازوکی، سعید شیخ علی و امین فعلی ورزشکاران شهرستان دماوند هستند که در این مسابقات توانستند رتبه نخست را کسب کنند.

گفتنی است، مجید بزرگی دارای قهرمانی آسیا، مرتضی حسینقلیان و سعید نادری دارای مقامهای کشوری و سایرین نیز دارای مقام های استانی هستند.

دیدار فعالان کانونهای فرهنگی هنری مساجد پاکدشت با آیت ‌الله منفرد

به منظور بهره‌ گیری از فضایل و بیانات علمای عالیقدر و طی هماهنگیهای صورت گرفته،جمعی از فعالان مساجد شهرستان پاکدشت در محضر آیت‌ الله حسن منفرد حضور یافتند.

در این نشست رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پاکدشت به همراه 10 نفر از اعضای کانون فرهنگی هنری مسجد ولی عصر(عج) در مسجد جامع اصفهانک حضور یافته و طی برگزاری مراسمی از سخنرانی و روضه‌خوانی آیت‌الله منفرد کسب فیض کردند.

گفتنی است، آیت الله منفرد از شاگردان برجسته آیت ‌الله بهجت بوده که در مدت زمان مدیدی در خدمت ایشان بوده است و در این مراسم آیت ‌الله منفرد ضمن توصیه به تقوا و حفظ شعائر دینی، عبودیت و بندگی و کسب رضایت الهی را از ویژگیهای بارز یک فرد مسلمان و در رأس امور زندگی برشمرد.

بهترینهای جام بیست و چهارم تکواندو از ورامین انتخاب شدند

بهترینهای بیست و چهارمین دوره مسابقات بین الملی تکواندو جام فجر مشخص شدندکه براساس اعلام هیئت فنی مسابقات دونفر از ورامین در قسمت داوران و مربیان به این مهم دست یافتند.

پیام خانلر خانی به عنوان بهترین مربی و احمد خدایی نیز به عنوان بهترین داور در این دوره از مسابقات معرفی شدند و احکام خود را دریافت کردند.

خانلرخانی به دلیل تصاحب جام بین المللی فجر و همچنین خدایی به دلیل قضاوتهای بی نقص خود در طول این رقابتها از سوی هیئت فنی به عنوان بهترینها انتخاب شدند.

گفتنی است، نماینده ورامین در این رقابتها که با نام قدیمی ترین مسابقات بین المللی آسیا از آن نام برده می شود با کسب پنج گردن آویز طلا و یک برنز روی سکوی قهرمانی ایستاد.