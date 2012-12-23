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۳ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۱۳

هاشمی خبر داد:

تشکیل 1300 دهیاری مازندران در دولت دهم

تشکیل 1300 دهیاری مازندران در دولت دهم

ساری - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری مازندران گفت: هزار و 300 دهیاری استان، در دولت دهم تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری عصر یکشنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری افزود: هزار و 300 دهیاری از هزار و 764 دهیاری استان در دولت دهم تشکیل شده است.

وی افزود: باید برنامه ریزی اصولی در جهت تقویت کیفی این دستاورد صورت گیرد.

هاشمی با اعلام اینکه پیرو مصوبه مجلس شورای اسلامی، دهیاری ها جزو دستگاههای اجرایی محسوب  و می توانند از منابع اعتباری استفاده کنند، تصریح کرد: این ظرفیت با در نظر گرفتن واقعیت روستاها ایجاد شود.

معاون امور عمرانی استانداری مازندران با تاکید بر ضرورت توسعه همه جانبه روستاها، بیان داشت: شناخت وضعیت موجود، نخستین گام توسعه روستاها بوده که باید با جدیت در این راستا اهتمام شود.

وی با اشاره به اینکه در دولت نهم و دهم روستاها به عنوان موضوعی حیاتی در دستور کار قرار گرفت، بیان داشت: این نگاه ویژه ناظر به این نکته محوری بود که روستاها بتوانند به عنوان یک بنگاه اقتصادی نیازهای خود و جوامع پیرامون خود را تامین کنند.

هاشمی گفت: موضوع تشکیل و فعالیت شوراهای اسلامی و دهیاری ها و بهره گیری از این ظرفیت عظیم، مولود این توجه ویژه بود.

هاشمی به وجود سه هزار و 200 روستا در مازندران اشاره کرد و عنوان کرد: اداره کل روستایی برای بالفعل کردن این توان بالقوه، ظرفیت روستاها را شناسایی کند.

در این مراسم علی رضا آزادی کناری به عنوان مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران منصوب و از زحمات ذات الله زارعی، مدیر کل سابق این دفتر تقدیر شد.

کد مطلب 1773711

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