حماسه 9دی مقام معنوی مردم ایران را برای جهانیان آشکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد باقر محمدی ظهر یکشنبه در نشست گرامی داشت حماسه نهم دی گفت:یکی از مسایلی که در زمینه فتنه سال 88 باید به آن اذعان کنیم بحث برنامه ریزی دنیای استکبار برای به ثمر نشستن اهداف شوم خود از دهه هفتاد است.



وی ادامه داد:بسیاری از شخصیت های سیاسی آمریکا قبل از سال 88 بر لزوم ایجاد یک تشکیلات در راستای دست یابی به اهداف شوم خود درایران تاکید کرده بودند.



فرماندار شهرضا با اشاره به نقش فاخر رهبر معظم انقلاب در خنثی سازی توطئه های دشمنان در جریان فتنه گفت: این امر برای همگان آشکار است که رهبری هوشمندانه وحکیمانه ایشان به عنوان مهم ترین عامل در دفع خطرات دشمنان نظام وانقلاب در جریان فتنه سال 88 مطرح است.



وی با تشریح دستاوردهای بین المللی حماسه نهم دی برای ایران بیان داشت:در حالی که بیش از هفده سفارت خانه در کشورمان برای انتقال اطلاعات و انجام کار مطالعاتی برای به ثمر نشستن اهداف جریان فتنه بسیج شده بودند اما دست پنهان الهی به کمک ملت هوشمند ایران شتافت و تمامی دنیا را در بهت وحیرت فرو برد.



محمدی با اشاره به تدوین برنامه های جامع فرهنگی ، مذهبی درسطح شهرستان شهرضا در زمینه گرامی داشت حماسه نه دی تصریح کرد: از مجموعه مدیران شهرستان انتظار داریم که با تعامل وهمکاری مداوم زمینه تحقق اهداف تعیین شده را در این حوزه مهیا کنند.



در ادامه این مراسم مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شهرضا طی سخنانی با اشاره به جایگاه فاخر حماسه نه دی در تاریخ کهن ایران گفت: رهبر معظم انقلاب مردمی بودن را مهم ترین عامل ماندگاری این حماسه در تاریخ ایران ذکر کرده اند.



روح الله صالح پور ادامه داد: براساس برنامه ریزی انجام گرفته مقرر شده است با همکاری وتعامل تعدادی از هئیت های مذهبی شهرستان همایش بزرگ بصیرت با محوریت روحانیون برگزار شود.



وی با اشاره به تدوین برنامه های جامع در نقاط مختلف شهرستان در راستای گرامی داشت این روز بزرگ بیان داشت: همایش شکوه بیداری ،نواخته شدن زنگ بصیرت در سطح مدارس،برگزاری مسابقه کتابخوانی با محوریت حماسه نهم دی وچندین برنامه جامع دیگر از مهم ترین برنامه های این روز تاریخی در شهرستان شهرضا است.