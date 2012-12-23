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۳ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۲۹

انتصاب در هیئت رسیدگی به شکایات از مناقصات دستگاه های اجرایی البرز

انتصاب در هیئت رسیدگی به شکایات از مناقصات دستگاه های اجرایی البرز

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز طی احکام جداگانه ای جانشین، دبیر و عضو هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات دستگاههای اجرایی البرز را منصوب کرد.

جانشین استاندار البرز در هیئت استانی رسیدگی به شکایات از مناقصات دستگاه های اجرایی منصوب شد

به گزارش خبرگراری مهر، طی حکمی از سوی دکتر "اصغر عربیان" استاندار البرز ، امیر یزدی به سمت جانشین و قائم مقام قانونی استاندار در هیات استانی رسیدگی به شکایات از مناقصات دستگاه های اجرایی منصوب شد.

دکتر عربیان در اجرای مفاد جزء(1) و بند (ب) ماده (2) قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات (مصوب 1388/12/16)، طی احکام جداگانه ای افراسیاب شجاعی را نیز به سمت دبیر و کیومرث امیری را به عنوان عضو هیئت مذکور منصوب نمود.

گاز شهری مناطقی از کرج فردا قطع می شود

سرپرست شرکت گاز استان البرز با اعلام این خبر گفت: این قطعی گاز فردا دوشنبه از ساعت 8 صبح به مدت 10 ساعت در کیانمهر، بلوار امیر کبیر، کوچه های نسترن، ارکیده، یاسمن، ارغوان، مریم ، مینا و نیستان 9 ایجاد خواهد شد.
 
محمد هدایی پور تاکید کرد: به منظور رعایت کامل مسایل ایمنی در زمان وصل گاز حضور ساکنان در محل سکونت خود الزامی است.

به گفته وی، در صورت نیاز، مشترکان این محدوده می توانند با شماره تلفنهای 194مرکز امداد گازرسانی استان البرز تماس حاصل کنند.
 

 
 
کد مطلب 1773724

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