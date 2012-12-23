امنیت اجتماعی استان زنجان در حد قابل قبولی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افغان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: زنجان به دلیل لقب گرفتن عنوان ام‌القری و دارالمؤمنین به دلیل تربیت بیش از 50 مجتهد، مردم معتقدی داشته و این موضوع باعث شده است که مقررات و قوانین به سادگی زیر پا گذاشته نشود

وی ادامه داد: با توجه به اینکه وجود بعضی از مشکلات به هیچ وجه قابل کتمان است خوشبختانه زنجان یکی از امن‌ترین استان‎های کشور به حساب می‌آید.

افغان افزود: انضباط اجتماعی در قالب‌های مختلفی تعریف می‌شود که شهر زنجان در بحث قانون‌مداری در ابعاد اجتماعی، سیاسی، قضایی و حقوق شهروندان، از شهرهای موفق به شمار می‌آید.

مدیر حقوقی املاک و قراردادهای دادگستری استان زنجان افزود: با وضعیت استان در مواجهه با اتفاقات ناگواری چون زورگیری، مطلوب دانست افزود: فضای آرامش استان به دلیل مذهبی بودن جو آن باعث شده است که زنجان در مواجه با مسایلی چون زورگیری در سطح پایین نسبت به دیگر استان‎ها قرار داشته باشد.

افغان افزود: افرادی در جامعه وجود دارند که برای سوء‌استفاده از موقعیت‌‎ها و در اصطلاح دور زدن قانون دست به هر اقدامی می‌زنند که به هدف خود دست یابند و افرادی که به صورت پول‌شویی و یا کارت چاپ‌کن فعالیت می‌کنند در هر جامعه‌ای دیده می‌شوند و نکته مثبت این است که تعداد این‌گونه افراد در زنجان کمتر بوده است.

وی، تشکیل معاونت پیشگیری از بروز جرایم را روشی برای امنیت هر چه بیشتر استان اعلام کرد و افزود: این کمیته با آسیب‎شناسی به موقع نسبت به جلوگیری از آن تلاش‌های خود را ادامه می‎دهد و با توجه به نوپایی آن نیاز به تأمین و برنامه‌ریزی بیشتری برای به نتیجه رساندن فعالیت‌های خود دارد.