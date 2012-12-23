امنیت اجتماعی استان زنجان در حد قابل قبولی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افغان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: زنجان به دلیل لقب گرفتن عنوان امالقری و دارالمؤمنین به دلیل تربیت بیش از 50 مجتهد، مردم معتقدی داشته و این موضوع باعث شده است که مقررات و قوانین به سادگی زیر پا گذاشته نشود
وی ادامه داد: با توجه به اینکه وجود بعضی از مشکلات به هیچ وجه قابل کتمان است خوشبختانه زنجان یکی از امنترین استانهای کشور به حساب میآید.
افغان افزود: انضباط اجتماعی در قالبهای مختلفی تعریف میشود که شهر زنجان در بحث قانونمداری در ابعاد اجتماعی، سیاسی، قضایی و حقوق شهروندان، از شهرهای موفق به شمار میآید.
مدیر حقوقی املاک و قراردادهای دادگستری استان زنجان افزود: با وضعیت استان در مواجهه با اتفاقات ناگواری چون زورگیری، مطلوب دانست افزود: فضای آرامش استان به دلیل مذهبی بودن جو آن باعث شده است که زنجان در مواجه با مسایلی چون زورگیری در سطح پایین نسبت به دیگر استانها قرار داشته باشد.
افغان افزود: افرادی در جامعه وجود دارند که برای سوءاستفاده از موقعیتها و در اصطلاح دور زدن قانون دست به هر اقدامی میزنند که به هدف خود دست یابند و افرادی که به صورت پولشویی و یا کارت چاپکن فعالیت میکنند در هر جامعهای دیده میشوند و نکته مثبت این است که تعداد اینگونه افراد در زنجان کمتر بوده است.
وی، تشکیل معاونت پیشگیری از بروز جرایم را روشی برای امنیت هر چه بیشتر استان اعلام کرد و افزود: این کمیته با آسیبشناسی به موقع نسبت به جلوگیری از آن تلاشهای خود را ادامه میدهد و با توجه به نوپایی آن نیاز به تأمین و برنامهریزی بیشتری برای به نتیجه رساندن فعالیتهای خود دارد.
نظر شما