وجود 90 هزار بیسواد با فرهنگ غنی منطقه استرآباد همخوانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار مسئولان آموزش و پرورش با نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به هفتم دی ماه ، مبنی برفرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) در راستای تشکیل نهضت سوادآموزی ؛ بیسوادی و جهل را بلای خانمان سوز جوامع اسلامی ذکر و تاکید کرد: برای ریشه کنی بیسوادی در استان به یک عزم استانی نیازمندیم.

پایین محلی با اشاره به برنامه و فعالیت های صورت گرفته آموزش و پرورش استان در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ریشه کنی بیسوادی در استان اشاره نمود و گفت: معلمین شاغل و بازنشسته که حدود 35000 نفر می باشند ، می توانند با باسواد کردن حداقل سه نفر ، بیسوادی را برای همیشه از استان فرهیخته گلستان ریشه کن نماییم و بدین منظور باید هم باسوادها و هم بیسوادها با یک عزم استانی خود را برای با سواد کردن و سواد آموزی آماده نمایند.

مدیر کل آموزش و پرورش گلستان نیز ضمن اشاره به تلاش های صورت گرفته در خصوص تحقق منویات مقام معظم رهبری و ریشه کنی بیسوادی تاکید کرد: باید اراده بیسوادن و باسوادان در باسواد شدن و باسوادکردن وجود داشته باشد.



محلی اذعان داشت: جهت ایجاد انگیزه لازم در این راستا ، آموزش و پرورش به هر نفر که بتواند یک بیسواد را باسواد کند مبلغ 407 هزار تومان حق الزحمه پرداخت خواهد شد.



مدیر کل افزود: آموزش و پرورش کتاب و لوازم التحریر مورد نیاز افراد بیسواد را به طور رایگان در اختیارشان قرار خواهد داد.



وی در بخش دیگر سخنانش به سامانه ای اشاره کرد که با وارد نمودن کد 10 رقمی ملی هر فرد به راحتی بیسوادی ایشان را مشخص خواهد کرد و از ثبت نام تکراری و صرف هزینه های اضافی جلوگیری خواهد کرد.



نماینده ولی فقیه در استان گلستان نیز گفت: جای تأسف است امروز آمار بیسوادی کشور های مسلمان در مقایسه با کشورهای اروپایی بیشتر است در حالی که در ادوار گذشته کشورهای مسلمان مهد علم بودند و دانشمندان به نامی از آن ها برخواسته اند.



آیت الله نورمفیدی در ادامه منشأ تحرکات و علم آموزی را در دنیا، ظهور اسلام خواند و از متولیان تعلیم و تربیت خواست تا با تلاش همت خود بار دیگر قله های علم و دانش دنیا را فتح کنیم.