شعار هواداران پرسپولیس علیه مجیدی/ ورود یک پورشه جدید به ورزشگاه!

به گزارش خبرنگار مهر، برخی هواداران حاضر در ورزشگاه درفشی فر اقدام سازمان لیگ در قبال صدور مجوز ثبت قرارداد فرهاد مجیدی با تیم استقلال را غیر قانونی می دانستند. بازگشت فرهاد مجیدی و مشکلات ثبت قرارداد او سوژه اصلی هواداران پرسپولیس در تمرین امروز بود.

*سامان آقازمانی هافبک سابق پرسپولیس که روز شنبه با جدا شدن از جمع سرخپوشان به تیم راه آهن پیوست، امروز به محل تمرین پرسپولیس رفت و در کنار شیرینی نظاره گر تمرین سرخپوشان بود.

* نیلسون، دروازه بان برزیلی پرسپولیس مثل چند روز اخیر امروز هم در نقش مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس بود.

*عادل کلاه کج در حین تمرین دچار گرفتگی عضلات شد و لنگ لنگان به کارش ادامه داد.

*پسر محمد رویانیان، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس امروز درتمرینات عصر پرسپولیس ها شرکت کرد و از نزدیک شاهد تمرینات نفرات تیم بود .به غیر از پسر رویانیان، بهروز سلطانی دروازه بان پیشکسوت پرسپولیس هم در درفشی فر حاضر بود.

*مارکویرویچ بازیکن صربستانی که به تازگی قرارداد خود را با سرخ پوشان به ثبت رسانیده است امروز به همراه مدیر برنامه هایش در تمرین پرسپولیس حاضرشد.

*در اواسط تمرین یک اتومبیل پورشه سفید رنگ به درفشی فر آورده شد.

*هواداران حاضر پشت درهای ورزشگاه علی کریمی را به شدت تشویق کردند.