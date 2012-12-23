استفاده از تمام ظرفیت آموزش و پرورش در ریشه کنی بی سوادی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقرزاده در دیدار با مراجع عظام تقلید حضرات آیات نوری همدانی و علوی گرگانی در قم، به مناسبت فرارسیدن هفته سواد آموزی و سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی با بیان این مطلب گفت: در 33 سال فعالیت سواد آموزی همیشه مهارت های خواندن و نوشتن با نشر معارف اسلامی و قرآن آموزی همراه بوده و به این مورد به صورت جدی توجه شده است.

وی خاطرنشان کرد: در آمار اطلاعاتی که انجام شده است تعداد حدود 9 میلیون و 700هزار نفر از افراد کشور مدعی شده اند که خواندن و نوشتن را در حد اولیه نیز نمی دانند که از این تعداد، 3 میلیون و 800 هزار نفر زیر 50 سال هستند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت: پس از آن و کسب اطلاعات تعداد بی سوادان کشور نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب داده شد که طی آن مقام معظم رهبری فرمودند نباید بین جمعیت 10 تا 49 سال کشور بی سواد وجود داشته باشد.

وی ادامه داد:‌ با همین استدلال با دستور وزیر آموزش و پرورش هماهنگی لازم برای استفاده از ظرفیت‌های ادارت کل آموزش و پرورش استانها، نهادهای دولتی و غیر دولتی صورت گرفت و تلاش های گسترده ای برای ریشه کنی بی سوادی شد.

باقرزاده اظهار کرد: ماحصل تلاش تمامی تلاشگران عرصه سواد اموزی تا به حال علاوه بر با سواد کردن تعداد زیادی از افراد جامعه و کاستن جمعیت بی سواد گروه سنی 10 تا 49 سال کسب 5 جایزه بین المللی برای سواد آموزی کشور در مجامع بین المللی است.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور با اشاره به اینکه برنامه‌های درسی در نهضت سواد آموزی تغییر کرده است، افزود: تغییر برنامه‌های درسی در این جهت بوده است که افراد بتوانند از مهارت‌هایی که در نهضت بدست می‌آورند در زندگی خود نیز استفاده کنند.

رییس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به اینکه میراث بزرگ امام خمینی(ره) ‌برای بشریت انقلاب اسلامی تشکیل نهضت سواد آموزی بود بیان کرد: از ماه‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) ‌پیامی را برای ملت شریف ایران صادر کرد که نشان دهنده عمق باور امام به پیشرفت علم و دانش بود.

به گفته باقرزاده، ولایتمداری در آموزشیاران نهضت سواد آموزی از همان ابتدا وجود داشته و خواهران آموزشیار نیز علاوه بر ولایتمداری و تبلیغ دین همیشه مزین به حجاب برتر بوده اند و در تمامی نقاط کشور در این راه تلاش داشته اند.

معاون آموزش و پرورش بیان کرد: مسیر نورانی و درخشان سواد آموزی همیشه قابل دفاع بوده و به جرات می توانیم بگوییم جزء محدود نهادهایی است که هم در کشور و هم در خارج از کشور و مجامع بین المللی توانسته خوش بدرخشد.

باقر زاده تاکید کرد: نگاه کوتاه مدت امام خمینی(ره) ‌به سوادآموزی این بود که همواره شرایطی را فراهم آورند که مردم کشور در آینده نزدیک حداقل سواد خواندن و نوشتن را داشته باشند.

وی اضافه کرد: نگاه دراز مدت امام خمینی(ره) به سوادآموزی این بود که همواره لازم است فرهنگ وابسته کشور را به فرهنگی مستقل تبدیل شود.



