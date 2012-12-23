ایجاد مرکز روانپزشکی از مهم ترین نیازهای شهرضا در حوزه بهداشت روان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین حریری پیش از ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرضا اظهار داشت: افزایش محسوس بیماری های روحی وروانی به موازات پیشرفت و توسعه فضاهای شهری به عنوان یکی از معضلات عصر حاضر مطرح است.

وی ادامه داد: برهمین اساس وبا توجه به نیازمندی های گسترده بشر در عرصه های مختلف علم روانپزشکی در طول یک قرن اخیر شاهد تحولات گسترده ای بوده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرضا با اشاره به استانداردهای موجود در حوزه امکانات وزیرساخت های حوزه روانپزشکی گفت: براساس مطالعات انجام گرفته در شهرهایی که زیر ساخت های علم روانپزشکی از جایگاه مطلوبی برخوردار است میزان آسیب های اجتماعی به میزان قابل توجهی نسبت به سایر نقاط کاهش یافته است.

وی با تشریح وضعیت شهرستان شهرضا در حوزه مراکز روانپزشکی بیان داشت: در حال حاضر چهار روانپزشک در سطح شهرستان فعالیت می کنند وبراساس ارزیابی های انجام گرفته خدمات گسترده ای را به عموم شهروندان ارائه می کنند.

حریری با اشاره به لزوم ایجاد مرکز روانپزشکی بیمارستان صاحب الزمان (عج) بیان داشت: براساس برنامه ریزی انجام گرفته مقرر شده است که بخشی از ساختمان این بیمارستان به منظور ایجاد مرکز روانپزشکی مناسب سازی شده و در آینده نزدیک با اختصاص نیروی انسانی مورد نیاز واستقرار امکانات راه اندازی شود.

در ادامه این نشست رئیس مرکز بهداشت شهرضا طی سخنانی با اشاره به لزوم بازنگری در وضعیت سیستم کلرزنی آب روستای وشاره گفت:از آنجایی که هرگونه کوتاهی در زمینه وضعیت آب آشامیدنی می تواند صدمات و لطمات جبران ناپذیری را در برداشته باشد از مجموعه مسئولان این حوزه انتظار داریم که در آینده نزدیک با نظارت وبرنامه ریزی مناسب زمینه بهبود وضعیت موجود را مهیا کنند.

حجت الله علی تنهایی ادامه داد: یکی از معضلات بزرگی که دنیای امروز با آن مواجه است بحث تغییرات الگوی غذایی مردم است که بدون شک می تواند آثار مخرب زیادی را به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت ترویج گرایش به غذاهای سنتی درنسل جوان افزود: در حالی که جامعه آموزش وپرورش به عنوان مهم ترین جامعه هدف دراین موضوع مطرح است اما به دلیل تقارن هفته الگوی تغذیه صحیح با ایام امتحانات مدارس زمینه مناسب برای اجرای برنامه های آموزشی وجود ندارد.

رئیس مرکز بهداشت شهرضا با اشاره به تدوین سیاست های سازنده این مرکز در راستای اصلاح الگوی تغذیه ای در سطح شهرستان بیان داشت: درحال حاضر این مرکز آمادگی لازم را در زمینه ارائه آموزش های لازم در سطح مدارس، دانشگاهها،واحدهای صنعتی، مراکز نظامی وزندان ها دارد وانتظار داریم با تعامل وهمکاری مجموعه مسئولین شرایط کافی برای تحقق این امر متعالی میسر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم بازنگری دراماکن عرضه پوست وپشم دام در شهرضا تصریح کرد:عمده مراکز فروش این محصولات در منطقه باغ ملی قرار دارد و از آنجایی که این منطقه به عنوان یک قطب تجاری در شهرستان مطرح است واز سویی فعالیت این مراکز نمای شهری را زشت جلوه می کند و همچنین احتمال ایجاد آلودگی از طریق این محصولات وجود دارد انتظار داریم با تعامل مجموعه اداره های متولی در این حوزه، در آینده نزدیک شاهد بهبود وضعیت کنونی باشیم.

تنهایی با اشاره به معضل وجود سگ های ولگرد در مناطق روستایی شهرضا وخطرات احتمالی ناشی از آنها گفت:از آنجایی که بیماری های مشترک بین انسان وحیوان آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده است و از سویی آمار سگ های ولگرد در مناطق مختلف شهرستان طی سال های گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است سیاست گزاری های مناسبی در راستای اتلاف این حیوانات اتخاذ واجرایی شده است.

وی یادآور شد: در شش ماهه نخست سال جاری تعداد 316 قلاده سگ در مناطق مختلف شهرستان معدوم شده است و امیدواریم با حمایت مسئولین زمینه کاهش آسیب ها وخطرات ناشی از این موضوع در شهرضا مهیا شود.

