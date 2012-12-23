غافلگیری سارق لوازم خودرو در باقرشهر/ توطئه‌ های شیطانی دو پلیس قلابی در ورامین

به گزارش خبرگزاری مهر، سروان علی دیانی از دستگیری یک سارق لوازم خودرو با چندین فقره سرقت طی یک عملیات پلیسی در محدوه باقر شهر خبر داد و افزود: تعدادی از شهروندان ساکن این محدوده با مأموران کلانتری تماس گرفته و اعلام کرد که با شنیدن صداهایی در خیابان و کوچه های خلوت این منطقه متوجه شده اند که افرادی در حال سرقت از خودروهایشان هستند.

وی بیان داشت: با توجه به شکایتهای متعدد دیگر شهروندان محله مذکور، بلافاصله در این خصوص جلسه تشکیل و تیمی از مأموران تجسس این کلانتری به محل اعزام و تحقیقات خود را برای شناسایی سارق یا سارقان آغاز کردند.

سرکلانتر 175 ادامه داد: با انجام تحقیقات و تحت نظر قرار دادن مناطق جرم خیز و نقاطی که امکان سرقت می رفت، مأموران موفق شدند یک سارق را که به خودروهای محلات مذکور دستبرد می زد، شناسایی کرده و پس از هماهنگی با سایر گشتهای انتظامی طی عملیاتی غافلگیرانه او را هنگام انتقال اموال مسروقه به خودروی نیسانی که در کناری متوقف شده بود، دستگیر کنند.

وی عنوان داشت: در بازرسی از خودرو متهم که "احمد" نام داشت، تعدادی وسایل و ابزارآلات سرقت لوازم خودرو از قبیل لوازم مخصوص سرقت، چاقو به همراه تعدادی لوازم خودرو از قبیل ضبط و پنل، قطعات خودرو، چرخها و قطعات صوتی و تصویری خودرو کشف شد.

سروان دیانی اضافه کرد: متهم در بازجوییهای انجام شده به جرم خود اعتراف کرده و در اقرارهای خود به چندین فقره سرقت وسایل و لوازم داخلی خوردو اعتراف کردند.

توطئه‌ های تبهکارانه و شیطانی دو پلیس قلابی در ورامین

دوپلیس مرموز همه را فریب می ‌دادند تا توطئه ‌های تبهکارانه و شیطانی خود را به مرحله اجرا درآورند.

این دو تبهکار نه تنها به اخاذیهای خیابانی دست می ‌زدند بلکه در نقش پلیس وارد خانه‌ های اهالی ورامین شده و نیت سیاه خود را عملی می‌ کردند.

روز شنبه 18 آذرماه سال‌جاری ماجرای رفت و آمدهای مرموز یک سمند با دو سرنشین جوان که لباس پلیس بر تن داشتند به پلیس 110 ورامین مخابره شد و با اعلام این گزارش، تیمی از مأموران کلانتری ورامین در محل حاضر شده و مانع حرکت آنان شدند.

دو جوان مرموز در حالی که لباس پلیس بر تن داشتند وقتی خود را در برابر مأموران کلانتری دیدند بسیار خونسردانه از خودرو پیاده شده و ادعا کردند که در مأموریت هستند.

این ادعاها در حالی بود که مأموران کلانتری ورامین به رفتارهای این دو مرد مشکوک شده و برای اطمینان از ادعاهای آنان خواستند تا مدارک شناساییشان را نشان دهند که در این لحظه دو مرد مرموز به تناقض‌ گویی افتادند و سعی کردند با ادعاهای دروغین، پلیس را گمراه کنند که دستشان پیش مأموران رو شد و هر دو دستگیر شدند. بدین ترتیب بازپرس مسعودی از شعبه اول دادسرای ورامین دستور داد تا تیمی از کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ورامین برای افشای دیگر جرم‌های این دو پلیس قلابی وارد عمل شوند.

در گام نخست تحقیقات کارآگاهان "محمد" را که ادعا داشت همدستش در این سناریو نقشی نداشته تحت بررسی قرار دادند تا این که مشخص شد، پلیس قلابی که خود را با مشخصات دروغین به نام "محمد" معرفی کرده و دو بار سابقه زندان دارد که هر بار با نامهای جعلی خود را تسلیم پلیس کرده است.

در گام بعدی تحقیقات، کارآگاهان پی بردند که مأمور قلابی نقشه‌ های سیاهش را در شهرک غرب تهران به اجرا درآورده و در نقش مأمور قلابی از مردم اخاذی کرده است.

کارآگاهان به سراغ صاحب خودروی سمند که پلیسهای قلابی با آن در خیابانها گشتزنی می ‌کردند رفته و پسر جوان که در شهرک غرب زندگی می‌ کند، وقتی فهمید طعمه مأموران قلابی شده حیرت‌ زده به پلیس گفت: جلوی خودروام را گرفت و می ‌خواست آن را به پارکینگ ببرد و زمانی که التماس کردم مرا ببخشد با چرب ‌زبانی و گرفتن پول باهم دوست شدیم و هر روز باهم در تماس بودیم.

بعد از مدتی به بهانه کلاسهای آموزش نوپو و گرفتن مجوز برای حمل گاز اشک‌ آور خودرویم را در اختیارش قرار دادم تا بتواند مرا به این کلاسها ببرد و من نیز که به چرب ‌زبانیها و لباسی که در تن داشت اطمینان کرده بودم، فکر نمی ‌کردم طعمه یک تبهکار شده باشم.

تحقیقات گسترده پلیسی نشان داد که مأمور قلابی به بهانه‌ های مختلف و با وجود پوشیدن لباس پلیس از طعمه ‌هایش سرقت کرده و در بعضی از سناریوهایش وارد خانه ‌های طعمه‌ هایش شده و اقدامات شیطانی نیز داشته است.

بنا به این گزارش، بازپرس مسعودی با توجه به اخاذیها و نقشه‌های سیاه این دو پلیس قلابی خواست تا عکس آنان در شوک روزنامه انتشار یابد تا کسانی که طعمه این دو مرد قرار گرفته ‌اند به شعبه اول بازپرسی دادسرای ورامین یا به پلیس آگاهی ورامین مراجعه کنند.

سرگرد گلستانی رئیس اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ورامین در راستای این پرونده گفت: پلیس وظیفه دارد تا کارت شناسایی خود را به مجرم نشان دهد و از همه تقاضا می ‌کنم در صورت مشاهده مأموران از آنان بخواهند کارت شناسایی خود را نشان دهند و اگر دیدند رفتارهایشان مرموز است با پلیس 110 تماس بگیرند.

سارقان لوازم داخلی خودرو در تحقیقات به هشت فقره سرقت اعتراف کردند

رئیس کلانتری 148 انقلاب از دستگیری دو سارق لوازم داخلی خودرو در محدوده انقلاب، خبر داد و گفت: متهمان در کلانتری به هشت فقره سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ مرتضی شمسضمن اشاره به دستگیری دو سارق لوازم داخلی خودرو از نحوه شناسایی و دستگیری این متهمان سخن گفت و افزود:با شکایتهای متعدد شهروندان در خصوص سرقتهای لوازم داخلی خودرو در محدوده مذکور، اقدامات مأموران این کلانتری برای بررسی موضوع و همچنین جلوگیری از سرقتهای دیگر آغاز شد.

وی عنوان داشت: در همین راستا، ضمن آگاهسازی شهروندان در خصوص پیشگیری از سرقت، مأموران اقدام به گشتزنی در محدوده های جرم خیز کردند که با توجه به اقدامات انجام شده، توانستند فردی را که در یکی از خیابانهای فرعی در حال کلنجار رفتن با در یک خودرو بود را شناسایی و بازداشت کنند.

سرهنگ شمس ادامه داد: هنگام انتقال متهم به کلانتری وی عنوان داشت که با همدستی یکی از دوستانش اقدام به سرقت می کند که او در یکی از خیابانهای اطراف حضور داشته و در حال سرقت است که بلافاصله با سرعت عمل مأموران این متهم نیز پیش از انجام هر عملی بازداشت و به همراه دیگر متهم دستگیر شده برای انجام تحقیقات به کلانتری منتقل شد.

وی تصریح کرد: هر دو متهم در کلانتری به جرایم خود اعتراف و عنوان داشتند که معمولاً با همدستی هم در این محدوده سرقت می کنند.

سرهنگ شمس اضافه کرد: در بازرسی از وسایل همراه متهمان تعدادی باند، ضبط، کیف، موبایل و کارت عابر بانک کشف و ضبط شد که هماهنگی برای استرداد آنها به مالکانشان انجام شد.

گفتنی است، هر دو متهم پس اقرار به هشت فقره سرقت و تکمیل پرونده به پایگاه سوم پلیس آگاهی منتقل شدند.

دو کارگر کارگاه ساختمانی سارق از آب در آمدند

رئیس کلانتری 171 مطصفی خمینی از دستگیری دو سارق کارگاه ساختمانی هنگام سرقت در یک عملیات غافلگیرانه در خیابان "مرتضی گرد" خبر داد.

سرگرد منصور زمانی به تشریح جزئیات خبر پرداخت و گفت:در راستای اجرای طرح امنیت محله محور مأموران کلانتری هنگام گشتزنی در خیابان "مرتضی گرد" بودند فردی سراسیمه که بعداً خود را "محسن" معرفی کرد به آنها مراجعه کرد.

وی افزود: شاکی که خود را مالک کارگاه ساختمانی معرفی کرد به مأموران گفت که دقایقی پیش دو نفر از کارگرانم با یک خودروی وانت بدون هماهنگی وارد کارگاه شده و در حال سرقت وسایل کارگاه است که مأموران بلافاصله برای دستگیری سارقان وارد کارگاه شده و در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند متهمان را دستگیر کنند.

کلانتر 171 مطصفی خمینی بیان داشت: در بازرسی از وسایل متهمان که "احمد" و"ناصر" نام داشتند یک دستگاه کمپرسور باد، یک دستگاه لبه دستگاه اتویی، یک عدد دریل برقی، یک عدد اره چکشی، یک عدد اره دیسکیف و یک عدد دستگاه منگنه کشف شد.

وی اضافه کرد: مأموران متهمان را به همراه اموال مسروقه و شاکیان برای تکمیل پرونده و تحقیقات بیشتر در خصوص جرایم احتمالی دیگر به کلانتری انتقال دادند.

اعضای باند سرقت لوازم داخلی خودرو با هوشیاری پلیس بازداشت شدند

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ضمن تشریح عملکرد مأموران زیر مجموعه این سرکلانتری صبح امروز از دستگیری دو سارق لوازم خودرو طی عملیاتی پلیسی در محدوده خانی آباد خبر داد و گفت: این متهمان در بازجوییها به چندین فقره سرقت اعتراف کرده اند.

سرهنگ عبدالرضا مهابادی ضمن اشاره به دستیگری دو سارق لوازم داخلی خودرو در محدوده های خانی آباد محله های اطراف آن به تشریح جزئیات پرونده متهمان پرداخت و افزود:با وقوع چند فقره سرقت لوازم داخلی خودرو در محدوده های خانی آباد و شکایت شهروندان ساکن محدوده های فوق در این رابطه، مأموران دایره تحقیق کلانتری تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری متهمان آغاز کردند.

وی عنوان کرد: با انجام تحقیقات و تحت نظر قرار دادن مناطق جرم خیز و نقاطی که امکان سرقت می رفت، مأموران دریافتند که این اقدام باید از سوی یک باند سرقت لوازم داخلی خودرو صورت گرفته باشد که بر این اساس، محلهای جرم خیز تحت مراقبت و شناسایی قرار گرفت تا اینکه مأموران موفق شدند، اعضای نفره این باند سرقت را شناسایی و بازداشت کنند.

وی اضافه کرد: با دستگیری متهمان که "سعید" و" اکبر" نام داشتند، محل اختفای آنها نیز مورد بازرسی قرار گرفت که طی آن تعدادی وسایل و ابزارآلات سرقت لوازم خودرو از قبیل لوازم مخصوص سرقت، چاقو به همراه تعدادی لوازم خودرو از قبیل ضبط وباند ، پنل ،قطعات خودرو، کیف دستی، آچار چرخ، گوشی موبایل، و چادر خودرو کشف شد.

سرکلانتر دهم بیان داشت: متهمان در بازجوییهای انجام شده به جرایم خود اعتراف کرده و در اقرارهای خود به چندین فقره سرقت لوازم داخلی خوردو اعتراف کردند.

وی افزود: در ادامه این متهمان برای انجام تحقیقات بیشتر به پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.