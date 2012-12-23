سطح زیرکشت محصولات کشاورزی در قدس 1600 هکتار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد امیرآبادی زاده ظهر امروز در جلسه کشاورزی شهرستان قدس اظهار داشت: در حال حاضر شهرستان قدس دارای هزار و 600 هکتار سطح زیرکشت محصولات کشاورزی است.

وی افزود: همچنین 300 هکتار اراضی باغی و 700 هکتار اراضی زراعی در شهرستان قدس وجود دارد.

این مسئول عنوان کرد: باید از این ظرفیتها به نحو مطلوبی استفاده و از کشاورزان و تولیدکنندگان این حوزه حمایت ویژه کرد.

امیرآبادی زاده ادامه داد: در راستای حمایت از کشاورزان و توسعه این بخش، در مجموع 15 میلیارد ریال اعتبار در قالب تسهیلات بانکی اختصاص یافته است.

رئیس اداره جهاد کشاوزی شهرستان شهریار خواستار حمایت مسئولان از این حوزه شد و گفت: با توجه به نامگذاری سال جاری مبنی بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی رهبر معظم انقلاب، با حمایت و ارائه تسهیلات می توان این شعار را در حوزه کشاورزی قدس تحقق بخشید.



