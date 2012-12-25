حبیب بهمنی، کارگردان فیلم سینمایی "سیب و سلما" که قرارست فیلماش21 بهمنماه در جشنواره فیلمهای ایرانی ادینبرگ 2013 به نمایش درآید در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جشنوارهها گرایشهای مختلفی دارند و اساسا هر جشنوارهای بر اساس سیاست خودش مدیریت میشود. فیلم "سیب و سلما" به علت اینکه مضمونی دینی دارد پیش از این در جشنواره "منبر طلایی" روسیه که با رویکردی دینی و آیینی به فیلمها نگاه میکند، شرکت کرد و مورد اقبال نیز قرار گرفت.
وی افزود: همانطور که اشاره شد هر جشنوارهای سیاست و نگاه خاص خود را دارد و بر اساس آن فیلمهای خود را انتخاب میکند و به نمایش میگذارد و همین امر هم باعث میشود که کاری مثل "سیب و سلما" در جشنوارهها یا هفتههای فیلم متناسب با موضوعاش حضور پیدا کند.
این کارگردان با اشاره به اهداف سیاسی برخی جشنوارههای هنری بیان کرد: اولین مسالهای که در جشنوارهها اعمال میشود، بحث سیاست و منافع کشوری است که جشنواره در آن برگزار میشود. جشنوارهها ممکن است تنها با اغراض سیاسی پایهریزی نشوند اما به طور قطع در آنها برای تاثیرگذاری بر روی فرهنگ کشورهای دیگر برنامهریزی انجام میگیرد.
بهمنی همچنین خاطرنشان کرد: در پذیرش فیلمها در برخی جشنوارهها نیز اغراض سیاسی در اولویت اول قرار میگیرد و ممکن است فیلمی در جشنوارهای مورد پذیرش قرار بگیرد که نماینده جریان معترض و منتقد به سیاستهای کشور کارگردانش باشد و بانیان آن جشنواره نیز به دلیل همسویی با اهداف سیاسی و فرهنگی خودشان به این دست آثار توجه میکنند. از همینجا بود که مساله جشنوارهای بودن برخی آثار مطرح شد و ما میبینیم بیشتر این نوع فیلمها در این جشنوارهها پذیرفته میشود.
وی ادامه داد: البته همه جشنوارهها کارکردی منفی ندارند و ممکن است با توجه به اینکه افرادی از فرهنگهای مختلف در جشنوارهها حضور دارند، نگاهی چند بعدی به فیلمها داشته باشند و از این جهت فیلم ها مورد توجه قرار گیرند.
کارگردان "سیب و سلما" با بیان اینکه فیلمها نماینده فرهنگهای خود در جشنواره ها هستند، توضیح داد: به هر حال ما نیازمند ارائه فرهنگمان به کشورهای دیگر هستیم و در این راستا باید چیزی را که از فرهنگ دینی، انقلابی و ملی ما برمیخیزد در این جشنوارهها ارائه کنیم.
بهمنی افزود: در واقع هنرمندان و فیلمها نمایندگان فرهنگها در کشورهای مختلف هستند و معمولا جای فیلم هایی که به معرفی فرهنگ ما بپردازد در این جشنوارهها خالی است. متاسفانه آمار فیلمهایی که به معرفی فرهنگ ما میپردازند و در جشنوارههای خارجی شرکت میکنند، بسیار پایینتر از فیلمهایی است که مطابق خواسته و نظر برگزارکنندگان این جشنوارهها هستند.
وی در پایان با ابراز خرسندی از اینکه فیلم "سیب و سلما" به جهت مضون دینی خود مورد توجه جشنوارههای مختلف قرار گرفته است، گفت: "سیب و سلما" یک فیلم دینی است و از آنجایی که فیلم یک محور مشترک انسانی را دنبال میکند و روی فطرتهای مشترک انسانی دست میگذارد مورد توجه جشنوارهها و مردم با فرهنگهای مختلف قرار گرفته است.
فیلم سینمایی "سیب و سلما" به همراه فیلمهای "یک حبه قند" و " بوسیدن روی ماه" از جمله نمایندگان ایران در جشنواره ادینبرگ هستند. جشنواره از تاریخ اول تا 16 ماه فوریه 2013 (28- 13 بهمن 1391) در سالن سینمای خانه فیلم شهر ادینبورگ برگزار خواهد شد.
این فیلم داستان طلبه جوانی است که سیبی را میخورد و پس از خوردن سیب به دنبال مالک اصلی سیب و طلب رضایت از او است.
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