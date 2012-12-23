4200 خانوار در اردبیل از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی پروژه های شرکت گاز استان اضافه کرد: این طرحهای گازرسانی همزمان با دهه فجر سال جاری افتتاح و به بهره برداری می رسند.

وی افزود: در قالب اجرای این طرح امسال 35 روستا و دو شهر استان با اختصاص اعتباری بالغ بر 223 میلیارد ریال از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به حجم عملیات انجام یافته در این طرح تصریح کرد: برای گازرسانی به مناطق یاد شده بیش از 300 کیلومتر شبکه گذاری انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به روند اجرای پروژه های گازرسانی در سطح استان ادامه داد: هم اکنون 99 درصد جمعیت شهری استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار می باشند که با اتمام گازرسانی به آخرین شهر "قصابه" از توابع شهرستان مشگین شهر به عنوان پروژه مهرماندگار، طی دهه فجر امسال تمام خانوارهای شهری استان از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

خدایی از اجرای شبکه گازرسانی به میزان بیش از 700 کیلومتر در سال جاری خبر داد و متذکر شد: از مجموع 165 هزار علمک نصب شده در سطح استان بیش از 9 هزار عدد علمک گاز در سال جاری نصب شده است.

وی از شهروندان استان خواست تا با استفاده بهینه و ایمن از این موهبت خدادادی در خدمت رسانی هرچه بیشتر و بهتر به مردم منطقه مشارکت کنند.

