تعیین 3 نماینده ارشاد در کمیته اصلاح اساسنامه خانه سینما تا ساعاتی دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه 3 دی‌ماه با تشکیل یک جلسه که جزئیات دقیق آن اعلام نشده است، نمایندگان سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد برای اصلاح اساسنامه خانه سینما مشخص خواهند شد.

این جلسه که ساعت 18 عصر در سازمان سینمایی آغاز شده است، مهم‌ترین دستور کار خود را تعیین سه نماینده این سازمان برای تعیین تکلیف خانه سینما قرار داده است.

البته درباره اعضای حاضر در جلسه خبری اعلام نشده است و تنها جزئیات زمانی و مبحثی که مورد بحث قرار می‌گیرد، به اطلاع خبرنگار مهر رسیده است.

فرهاد توحیدی رئیس هیأت مدیره و سخنگوی خانه سینما پیش از انحلال، در گفتگوی امروز خود با مهر تاکید کرد: شهریورماه سالجاری اعضای هیات مدیره خانه سینما دیداری با رئیس‌جمهوری داشتند که پیرو آن جلسه مقرر شد 3 نماینده از خانه سینما، 3 نماینده از سازمان سینمایی وزارت ارشاد و یک نماینده از نهاد ریاست‌جمهوری انتخاب و در یک کمیته مشترک مساله خانه سینما را حل و فصل کنند.

3 نماینده صنف سینمایی مشخص هستند

وی افزود: خانه سینما در اسرع وقت نمایندگان خود شامل جمال خندان وکیل خانه، ابراهیم مختاری و من را معرفی کرد ولی سازمان سینمایی در این فاصله نمایندگان خود را معرفی نکرد تا اینکه خبر می‌رسد، امروز در جلسه‌ای که در حال برگزاری است این نمایندگان مشخص خواهند شد.

همانطور که توحیدی نیز خبر داد، خروجی این جلسه ‌می‌بایست مشخص شدن سه نماینده سازمان سینمایی برای رسیدگی به مسایل مربوطه به انحلال خانه سینما و همچنین اصلاح اساسنامه آن باشد. همچنین خبرهای خبرنگار ما حاکی از آن است که نام این افراد فردا رسانه‌ای خواهد شد. البته این مساله منوط به این است که در حاضران در جلسه به توافق نظر درباره معرفی نمایندگان خود برسند.

نمایندگان سازمان سینمایی امشب مشخص می‌شوند

از آنجا که در موارد زیادی در سطوح کمیته‌ها و شوراهای سینمایی نام اعضا هرگز رسانه‌ای و شفاف نمی‌شود، امید می‌رود اینبار این اسامی رسانه‌ای شود؛ چراکه به نظر نمی‌رسد لازم باشد نام این افراد محرمانه بماند ضمن اینکه نمایندگان صنف سینمایی نیز اسامی‌شان اعلام شده است.

خانه سینما از 13 دی ماه سال گذشته با حکم وزارت ارشاد منحل ولی با شکایت خانه سینما در دیوان عدالت اداری،

رییس دیوان عدالت اداری 2 خرداد ماه از صدور رای در پرونده شکایت خانه سینما از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نقض تصمیم انحلال خانه سینما خبر داد اما دوباره پس از نقض حکم انحلال، وزارت ارشاد حکم به تعطیلی خانه سینما داد.