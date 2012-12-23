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۳ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۳۹

ستاد دائمی گرامیداشت پیامبر اعظم (ص) در یزد تشکیل شد

ستاد دائمی گرامیداشت پیامبر اعظم (ص) در یزد تشکیل شد

یزد - خبرگزاری مهر: ستاد دائمی گرامیداشت پیامبر اعظم (ص) در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد، ظهر امروز در نشست این ستاد که با حضور دیگر دستگاه‌های اجرایی استان یزد برگزار شد،اظهار داشت: امسال با هدف توجه ویژه و جدی به نبی اکرم (ص)، این ستاد علاوه بر برگزاری مراسم قرائت زیارتنامه حضرت رسول (ص) از بعید، برنامه های متنوع و گسترده ای را در مناسبت های مختلف مرتبط با نبی مکرم اسلام(ص) اجرا می کند.

حسن مفیدی افزود: سازمان ها و نهادهای مختلف فرهنگی دراین ستاد عضویت دارند که از آن جمله می توان به صدا و سیما، اوقاف و امور خیریه، تبلیغات اسلامی و دفتر امور اجتماعی استانداری، آموزش و پرورش، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اشاره کرد.

وی گفت: شهرداری، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، بسیج ادارات، کانون های فرهنگی مساجد و جامعه اصناف از دیگر سازمانها و نهادهای عضو این ستاد هستند.

مفیدی بر ضرورت توجه جدی و پیش از پیش به تعظیم شعائر اسلامی به ویژه بسترسازی و گسترش کمی و کیفی فعالیتهای فرهنگی و هنری با موضوع فرهنگ نبوی(ص) تاکید کرد.

مفیدی برگزاری پرشور مراسم مذهبی قرائت زیارت نامه نبی مکرم اسلام را در ایام رحلت آن حضرت گامی موثر در ایجاد وحدت و انسجام اسلامی و نهادینه کردن فعالیت های ارزنده فرهنگی در این مورد دانست.

کد مطلب 1773761

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