به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو مصاحبه مدیرعامل محترم سازمان تأمیناجتماعی در مراسم گرامیداشت انتخاب یکی از اعضای هیأتامنای این سازمان، و با توجه به اینکه مطالب نقل شده در برخی خبرگزاریها و مطبوعات موجب پرسش بازنشستگان محترم شده است، به این وسیله توضیحات تکمیلی در رابطه با مطالب مورد پرسش، ارائه میشود:
1 - درباره میزان افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان در سال 1392 پیشنهاد مدیرعامل محترم سازمان به هیأتمدیره این است که حداقل افزایش از اول فروردین سال 1392 برابر 18 درصد باشد و چنانچه حقوق فردی با اعمال این ضریب کمتر از یکصدهزار تومان افزایش یابد، حداقل افزایش حقوق به میزان یکصدهزار تومان اعمال میشود.
بدیهی است چنانچه براساس اعلام بانک مرکزی و تصمیم مراجع عالی درصد افزایش حقوق بیش از این میزان پیشنهاد شود، سازمان تأمیناجتماعی آمادگی تأمین اعتبار و پرداخت آن را دارد.
2- مدیر عامل سازمان تأمیناجتماعی در پی تأکیدات ریاستمحترم جمهوری، به هیأتمدیره سازمان پیشنهاد داده است تا حداقل حقوق بازنشستگان و مستمریبگیرانی که با 30 سال سابقه کار با شرط سنی 50 سال بازنشسته شدهاند و همچنین آن دسته از بازنشستگان که 20 سال متوالی و یا 25 سال متناوب سابقه فعالیت در مشاغل سخت و زیانآور داشتهاند؛ در سال 1392 حداقل حقوق و مزایای آنان 700 هزار تومان تعیین و پرداخت شود. که این موضوع هم اکنون در هیأت مدیره سازمان در حال بررسی است و چنانچه تصویب شود برای تأیید نهایی به هیأت امنای سازمان ارسال خواهد شد.
3- در رابطه با ذخیره احتیاطی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمیناجتماعی نیز باید خاطرنشان کرد : در راستای اجرای دستور مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی با تدبیر مدیرعامل محترم این سازمان و به منظور مصون ماندن از نوسانات تورمی و همچنین تخاصم دشمنان انقلاب، از 3 ماه قبل جلساتی تشکیل شد تا کارکنان سازمان، حداکثر توان خود را برای ذخیره حداقل 6 ماه حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی به کار بندند و در حال حاضر نیز با تدابیر انجام شدهاز سوی مدیر عامل سازمان و الطاف خداوند متعال، ذخیره احتیاطی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران توسط سازمان تأمیناجتماعی به اندازه یکسال فراهم شده است. این اقدام در نوع خود بینظیر بوده و معضل پرداخت حقوق این قشر عظیم که از سال 87 تا کنون بدون داشتن حتی یک ماه ذخیره احتیاطی سازمان را با مشکل مواجه کرده بود، مرتفع شده است.
4- در رابطه با پرداخت بدهیهای بیمارستانها، داروخانهها، پزشکان و سایر مراکز طرف قرارداد نیز مبلغ 800 میلیارد تومان تأمین اعتبار شده است و پرداخت بدهی آنها از هفته جاری آغاز و حداکثر ظرف 15 روز آتی نسبت به تسویه حساب با مجموعههایی که اسناد آنان در مجموعه اسناد پزشکی رسیدگی و تأیید نهایی شده باشد، اقدام میشود.
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