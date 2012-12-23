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۳ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۵۶

توضیحات تأمین اجتماعی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران

توضیحات تأمین اجتماعی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران

روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در توضیحاتی اعلام کرد که میزان حداقل افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان در سال 1392 براساس پیشنهاد مدیرعامل این سازمان به اعضای هیات مدیره 18 درصد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو مصاحبه مدیرعامل محترم سازمان تأمین‌اجتماعی در مراسم گرامیداشت انتخاب یکی از اعضای هیأت‌امنای این سازمان، و با توجه به اینکه مطالب نقل شده در برخی خبرگزاری‌ها و مطبوعات موجب پرسش بازنشستگان محترم شده است، به این وسیله توضیحات تکمیلی در رابطه با مطالب مورد پرسش، ارائه می‌شود:
1 - درباره میزان افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان در سال 1392 پیشنهاد مدیرعامل محترم سازمان به هیأت‌مدیره این است که حداقل افزایش از اول فروردین‌ سال 1392 برابر 18 درصد باشد و چنانچه حقوق فردی با اعمال این ضریب کم‌تر از یکصدهزار تومان افزایش یابد، حداقل افزایش حقوق به میزان یکصدهزار تومان اعمال می‌شود.
بدیهی است چنانچه براساس اعلام بانک مرکزی و تصمیم مراجع عالی درصد افزایش حقوق بیش از این میزان پیشنهاد شود، سازمان تأمین‌اجتماعی آمادگی تأمین اعتبار و پرداخت آن را دارد.

2- مدیر عامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پی تأکیدات ریاست‌محترم جمهوری، به هیأت‌مدیره سازمان پیشنهاد داده است تا حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که با 30 سال سابقه کار با شرط سنی 50 سال بازنشسته شده‌اند و همچنین آن دسته از بازنشستگان که 20 سال متوالی و یا 25 سال متناوب سابقه فعالیت در مشاغل سخت و زیان‌آور داشته‌اند؛ در سال 1392 حداقل حقوق و مزایای آنان 700 هزار تومان تعیین و پرداخت شود. که این موضوع هم اکنون در هیأت مدیره سازمان در حال بررسی است و چنانچه تصویب شود برای تأیید نهایی به هیأت امنای سازمان ارسال خواهد شد.

3- در رابطه با ذخیره احتیاطی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی نیز باید خاطرنشان کرد : در راستای اجرای دستور مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی با تدبیر مدیرعامل محترم این سازمان و به منظور مصون ماندن از نوسانات تورمی و همچنین تخاصم دشمنان انقلاب، از 3 ‌ماه قبل جلساتی تشکیل شد تا کارکنان سازمان، حداکثر توان خود را برای ذخیره حداقل 6 ماه حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی به کار بندند و در حال‌ حاضر نیز با تدابیر انجام شدهاز سوی مدیر عامل سازمان و الطاف خداوند متعال، ذخیره احتیاطی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران توسط سازمان تأمین‌اجتماعی به اندازه یک‌سال فراهم شده است. این اقدام در نوع خود بی‌نظیر بوده و معضل پرداخت حقوق این قشر عظیم که از سال 87 تا کنون بدون داشتن حتی یک ماه ذخیره احتیاطی سازمان را با مشکل مواجه کرده بود، مرتفع شده است.

4- در رابطه با پرداخت بدهی‌های بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، پزشکان و سایر مراکز طرف قرارداد نیز مبلغ 800 میلیارد تومان تأمین اعتبار شده است و پرداخت بدهی آن‌ها از هفته جاری آغاز و حداکثر ظرف 15 روز آتی نسبت به تسویه حساب با مجموعه‌هایی که اسناد آنان در مجموعه اسناد پزشکی رسیدگی و تأیید نهایی شده باشد، اقدام می‌شود.

کد مطلب 1773762

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