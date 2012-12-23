حفاظت محیط زیست البرز رتبه نخست نمایشگاه دوازدهم را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست بیش از 500 شرکت داخلی و خارجی از کشورهای حوزه آسیای میانه، خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین آخرین دستاوردها و فناوری های خود را در زمینه محیط زیست و صنایع مرتبط ارائه کردند.

ارائه جدیدترین دستگاه های تجزیه فاضلاب شهری، سیستم های تصفیه هوا، سیستم های جلوگیری از آلاینده های شهری، سیستم نوین تجزیه و دفن زباله های شهری و بیمارستانی و سیستم های کاهش آلایندگی خوردروها برخی از دستاوردهای ارائه شده در این نمایشگاه بود.





"ترویج فرهنگ عمومی، حفاظت از محیط زیست، اساس توسعه پایدار" شعار دوازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست بود.



در مراسم پایانی نمایشگاه دوازدهم، اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز با کسب مقام نخست استانهای کشور و دریافت لوح تقدیر از سوی معاون رئیس جمهوری ورئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به کار خود پایان داد.

