موافقت وزارت بهداشت برای تاسیس دو مرکز تحقیقاتی در علوم پزشکی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی ناصحی از موافقت اصولی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاسیس دو مرکز تحقیقات بیماریهای التهابی دستگاه گوارش فوقانی و توکسوپلاسموزیس در این دانشگاه خبر داد.

وی افزود: به استناد رأی صادره در دویست و بیستمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی با تأسیس مرکز تحقیقات بیماریهای التهابی دستگاه گوارش فوقانی و مرکز تحقیقات توکسوپلاسموزیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران موافقت اصولی صورت گرفت.

ثبت اطلاعات موقوفات در سامانه جامع



مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: تمامی اطلاعات مربوط به بقاع متبرکه و موقوفات استان تا پایان ماه دی جاری در سامانه جامع موقوفات ثبت خواهد شد.

حجت الاسلام ستار علیزاده افزود: با ثبت این اطلاعات، از این پس قرارداد اجاره رقبات از طریق این سامانه صادر می شود که سرعت عمل، دقت، شفاف سازی و جلوگیری از تخلفات احتمالی از مزیت های آن است.



وی به روز رسانی اجاره بهای رقبات را از دیگر ویژگی ها و مزیت های راه اندازی این سامانه برشمرد و ابراز امیدواری کرد: با فعال شدن این سامانه مردم و مسئولان طعم شیرین وقف را بهتر بچشند، به نحوی که خودشان نسبت به پرداخت مطالبات معوق موقوفات اقدام کنند.



برپایی نمایشگاه حجم و سفال در حوزه هنری مازندران

نمایشگاه حجم و سفال آثار سپیده علیزاده از امروز در گالری خانه سوره حوزه هنری مازندران گشایش یافت.

علیرضا پاک بین، مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری مازندران اظهار داشت: این نمایشگاه در راستای حمایت از فعالیت های هنری هنرمندان جوان، با نمایش و فروش آثار این هنرمند فعال در عرصه هنرهای تجسمی برپا شده است.



وی افزود: 60 اثر سفال، حجم و نقش برجسته در قالب طرح های کلاسیک و پرتره در این رخداد به نمایش گذاشته شده است.



دستگیری شرور سابقه دار در ساری

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران، از شناسایی و دستگیری یک فرد شرور و تحت تعقیب قانون در ساری خبر داد.

سرهنگ پاسدار هادی زارعی اظهار داشت: دستگیری این فرد شرور در پی دریافت گزارشی مبنی بر حضورش در یکی از مناطق شهری ساری در دستور کار ماموران انتظامی پاسگاه سمسکنده قرار گرفت.



وی افزود: ماموران انتظامی دیروز پس از آگاه شدن از تردد این فرد شرور در یکی از خیابان های اصلی شهر ساری با همکاری ماموران پلیس آگاهی در عملیات موفق پلیسی وی را دستگیر کردند.