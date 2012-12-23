  1. ورزش
۳ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۰۱

در قطعه هنرمندان بهشت زهرا؛

پیکر مرحوم نیما نهاوندیان سه شنبه به خاک سپرده می‌شود

پیکر مرحوم نیما نهاوندیان سه شنبه به خاک سپرده می‌شود

مراسم تشییع و تدفین مجری جوان صدا و سیما صبح روز سه شنبه هفته جاری برگزاری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و خاکسپاری نیما نهاوندیان مجری جوان صدا و سیما ساعت 9:30 روز سه شنبه از مقابل ساختمان شبکه دو سیما واقع در میدان آرژانتین انتهای خیابان الوند برگزار خواهد شد و پیکر آن مرحوم پس از تشییع در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) به خاک سپرده خواهد شد. 

با تلاش مسئولان شبکه دو سیما پیکر وی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد. این در حالی است که به دنبال درخواست انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی و موافقت کمیته المپیک، قرار بود در صورت موافقت خانواده مرحوم نهاوندیان، پیکر این مجری جوان در قطعه نام آوران به خاک سپرده شود.

اجرای چند دوره برنامه "ورزش از نگاه دو"، "طعم ورزش"، "توپ طلایی"، "دورخیز"، "هفت سنگ" و "عید کبریا" از جمله برنامه‌های نهاوندیان در شبکه دو سیماست.  این مجری برنامه‌های تلویزیونی علاوه بر شبکه دو در رادیو و شبکه جهانی جام جم نیز برنامه داشت. جسد وی بامداد یکشنبه سوم دیماه در منزل شخصی او کشف شد و خانواده این مجری جوان ضایعه مغزی را دلیل مرگ نیما نهاوندیان اعلام کرده اند.

کد مطلب 1773765

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه