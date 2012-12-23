به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و خاکسپاری نیما نهاوندیان مجری جوان صدا و سیما ساعت 9:30 روز سه شنبه از مقابل ساختمان شبکه دو سیما واقع در میدان آرژانتین انتهای خیابان الوند برگزار خواهد شد و پیکر آن مرحوم پس از تشییع در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) به خاک سپرده خواهد شد.

با تلاش مسئولان شبکه دو سیما پیکر وی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد. این در حالی است که به دنبال درخواست انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی و موافقت کمیته المپیک، قرار بود در صورت موافقت خانواده مرحوم نهاوندیان، پیکر این مجری جوان در قطعه نام آوران به خاک سپرده شود.

اجرای چند دوره برنامه "ورزش از نگاه دو"، "طعم ورزش"، "توپ طلایی"، "دورخیز"، "هفت سنگ" و "عید کبریا" از جمله برنامه‌های نهاوندیان در شبکه دو سیماست. این مجری برنامه‌های تلویزیونی علاوه بر شبکه دو در رادیو و شبکه جهانی جام جم نیز برنامه داشت. جسد وی بامداد یکشنبه سوم دیماه در منزل شخصی او کشف شد و خانواده این مجری جوان ضایعه مغزی را دلیل مرگ نیما نهاوندیان اعلام کرده اند.