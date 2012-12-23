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۳ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۴۹

موحدمنش خبر داد:

تحصیل 50 هزار دانشجو در واحدهای پیام نور مازندران

تحصیل 50 هزار دانشجو در واحدهای پیام نور مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور مازندران، از تحصیل 50 هزار دانشجو در واحدهای دانشگاهی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق علی موحدمنش عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رشته های مربوط به شیمی، زبان و ادبیات فارسی، مدیریت، رشته های ریاضی، جغرافیا، برنامه ریزی اجتماعی، شهری، اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی و رشته های دیگر به عنوان رشته های جدید مورد تقاضای دانشگاه های پیام نور مازندران به وزارت علوم اعلام شده است.

وی افزود: هم اکنون حدود 18 مرکز و واحد دانشگاه پیام نور در مازندران فعال بوده که حدود 50هزار دانشجو در این واحدها مشغول به تحصیل هستند.

موحدمنش اضافه کرد: واحد جدیدی از دانشگاه پیام نور در مازندران اضافه نخواهد شد و این استان اکنون از نظر زیرساختهای آموزشی تکمیل و برنامه تکمیلی ندارد.

وی بیان داشت: دانشگاه های پیام نور مرکز آمل ، بابل، ساری، بهشهر و رامسر مراکزی هستند که بر اساس مصوبه شورای دانشگاه پیام نور مازندران، رشته های تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در آنها راه اندازی خواهد شد.

موحدمنش گفت: اکنون برنامه ها و نیازهای این مراکز به وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ارسال شده و از سال تحصیلی آینده در سطح گسترده ای رشته های کارشناسی ارشد ودکتری در پنج شهرستان مازندران راه اندازی خواهد شد.

 

کد مطلب 1773767

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