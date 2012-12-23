تحصیل 50 هزار دانشجو در واحدهای پیام نور مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، صادق علی موحدمنش عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رشته های مربوط به شیمی، زبان و ادبیات فارسی، مدیریت، رشته های ریاضی، جغرافیا، برنامه ریزی اجتماعی، شهری، اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی و رشته های دیگر به عنوان رشته های جدید مورد تقاضای دانشگاه های پیام نور مازندران به وزارت علوم اعلام شده است.



وی افزود: هم اکنون حدود 18 مرکز و واحد دانشگاه پیام نور در مازندران فعال بوده که حدود 50هزار دانشجو در این واحدها مشغول به تحصیل هستند.



موحدمنش اضافه کرد: واحد جدیدی از دانشگاه پیام نور در مازندران اضافه نخواهد شد و این استان اکنون از نظر زیرساختهای آموزشی تکمیل و برنامه تکمیلی ندارد.

وی بیان داشت: دانشگاه های پیام نور مرکز آمل ، بابل، ساری، بهشهر و رامسر مراکزی هستند که بر اساس مصوبه شورای دانشگاه پیام نور مازندران، رشته های تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در آنها راه اندازی خواهد شد.



موحدمنش گفت: اکنون برنامه ها و نیازهای این مراکز به وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ارسال شده و از سال تحصیلی آینده در سطح گسترده ای رشته های کارشناسی ارشد ودکتری در پنج شهرستان مازندران راه اندازی خواهد شد.



