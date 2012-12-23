  1. بین الملل
۳ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۰۵

مذاکرات دولت افغانستان و شبه نظامیان طالبان در فرانسه ادامه دارد

مذاکرات دولت افغانستان و شبه نظامیان طالبان در فرانسه ادامه دارد

رسانه ها از ادامه مذاکرات آشتی ملی میان مقامات دولت افغانستان و نمایندگان طالبان در فرانسه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، نمایندگان "حامد کرزای" و گروههای شبه نظامی افغانستان از جمله طالبان همچنان در حال انجام مذاکرات آشتی ملی در فرانسه هستند.

بر این اساس، مذاکرات مذکور که از نوزدهم دسامبر (29 آذر) آغاز شده با همکاری وزارتخانه های دفاع و خارجه فرانسه انجام می شود. این نخستین مذاکره مستقیم دولت افغانستان و طالبان از زمان سقوط شبه نظامیان این کشور در 11 سال گذشته به شمار می رود.
 
گفته می شود "شهاب الدین دلاور" و "نعیم الدین وردک" از سران طالبان در قطر نمایندگی شبه نظامیان و "غیرت بهیر" نمایندگی گروه "گلبدین حکمتیار" را به عهده دارند.
 
از سوی دولت افغانستان نیز "حاجی دین محمد" مشاور رئیس جمهوری و نیز "محمد معصوم استنکزی" از اعضای شورای عالی صلح در این گفتگوها شرکت دارند.
کد مطلب 1773772

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