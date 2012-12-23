ورود الابراهیمی به دمشق از راه زمینی/ اصرار مخالفان بر ادامه تنش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، اخضر الابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه وارد دمشق شد. وی قرار است با فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه و دیگر مقامات این کشور دیدار کند.

وی از بیروت و از راه زمینی به سوریه سفر کرد. ابراهیمی پیش از این در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرده بود: من تهدید نکرده ام از سمت خود استعفا خواهم کرد و از روسیه نخواسته ام بشار اسد رئیس جمهور سوریه را تحت فشار قرار دهد تا از من استقبال کند.

از سوی دیگر "جرج صبرا" معاون رئیس ائتلاف گروه های مخالف سوریه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی در راستای مخالفت با تلاش های ابراهیمی برای حل بحران سوریه مدعی شد: با وجود جنایات نظام بشار اسد زمان برای حل سیاسی بحران سوریه به پایان رسیده است.

وی مدعی شد: مردم سوریه خواهان کناره گیری بشار اسد از قدرت و محاکمه وی هستند.

در همین راستا "هیثم المالح" از رهبران مخالف سوری و عضو ائتلاف ملی مخالفان نیز مدعی شد: آنچه در سوریه رخ می دهد بحران نیست تا از طریق راه حل سیاسی و طبق خواسته ابراهیمی حل و فصل شود، بلکه کشتار مردم توسط بشار اسد است.

"سلیم ادریس" از فرماندهان نظامی مخالفان سوری موسوم به ارتش آزاد نیز در تلاش برای رد راه حل های مسالمت آمیز گفت که پذیرش راه حل سیاسی در ابتدای بحران سوریه امکانپذیر بود، اما اکنون پس از خشونتهای به وجود آمده راهی جز جنگ وجود ندارد.