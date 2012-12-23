  1. عناوین کل
۳ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۵۸

زارع:

تیم کوهنوردی شبکه بهداشت و درمان شیروان به قله پتلگاه صعود کرد

تیم کوهنوردی شبکه بهداشت و درمان شیروان به قله پتلگاه صعود کرد

شیروان - خبرگزاری مهر: سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان شیروان گفت: اعضای تیم کوهنوردی شبکه بهداشت درمان و دانشکده پرستاری شیروان در صعودی یک روزه قله پتلگاه را فتح کردند.

حسین زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: هشت نفر از کارکنان شبکه بهداشت و درمان شیروان در یک برنامه کوهنوردی یک روزه قله دو هزار و 800 متری پتلگاه این شهرستان را فتح کردند.

وی اظهار داشت: این گروه شامل هشت نفر از کارکنان این شبکه بود که با هدف تمرین برای اجرای برنامه های کوهنوردی  زمستانه در قلل مرتفع داخل کشور و تقویت قوای جسمانی و بهره مندی از طبیعت اقدام به فتح این قله کردند.

زارع تصریح کرد: این گروه تا کنون قله های دماوند، بینالود، کرکس اصفهان، زرد کوه، اشترانکوه و... را فتح کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قله پتلگاه به عنوان بلندترین قله کوهستانی به همین نام، با دو هزار و800 متر ارتفاع در50 کیلومتری شمال شیروان قرار دارد و بسیاری از گروه های کوهنوردی خراسان شمالی تمرینات مقدماتی خود برای صعود به قلل مرتفع داخل کشور و قلل برون مرزی را در این کوهستان انجام می دهند.
 

کد مطلب 1773780

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید