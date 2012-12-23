مشکل آمریکا با ایران زنده شدن شعارهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر یکشنبه در جمع مسئولان استان در جلسه استانداری افزود: انقلاب ما به تاسی از قیام عاشورا شکل گرفته است و زنده شعارهای انقلاب ما برای آمریکا سخت است .

وی اظهار داشت: ما درآستانه سی و چهارمین سالگرد پیروزی پراقتدار و افتخارافرین ملت ایران هستیم و دهه فجرامسال ویژگیهای خاص خودش را دارد و حدود نیم قرن از نهضت امام را پشت سرگذاشتیم، نهضتی که آغاز آن سال 41 بود وهم اکنون در دهه فجر 91 وارد 50 سال این نهضت می شویم.

وی بابیان اینکه ما هم اکنون در چهارمین سال از دهه پیشرفت وعدالت هستیم تصریح کرد: یکی از ویژگیها نامگذاری بود که امسال داشت وآن هم این بود که برای اولین بار نامی برای این سال انتخاب شد که تاکید براستفاده از تولیدات داخلی بود و ما درحالی که قبل از انقلاب حتی قادر نبودیم نازلترین چیزها را برای کشور تولید کنیم به جایی رسیدیم که بسیاری از تولیدات ما باتولیدات خارجی برابری می کرد .

قناعت افزود: یکی دیگز از ویژگیهای امسال افزایش دشمنی های نظام سلطه به سرکردگی آمریکا است و اگر شما می گوید ایران عقب افتاده و گرفتار مشکلات داخلی است پس چرا با این قدر با ایران دشمنی می کنید .

وی بابیان اینکه نزدیک به 60 درصد مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا مربوط به ایران بود تصریح کرد:از 22 بهمن 57 تا امروز هرچه جلوتر می رویم شاهد علمی شدن، فنی شدن و بومی شدن دشمنی های نظام سلطه هستیم و دلایل این دشمنی ها هم پیشرفت های علمی، اقتصادی، سرمایه گذاری، نظامی و بهداشتی و زیربنایی کشو وهم به دلیل زنده شدن شعارهای انقلاب بوده است .

استاندار گلستان درادامه افزود:امروز درعرصه های بین المللی شاهد اقتدار و عزت اسلامی هستیم و می توانیم با جسارت بگوییم که ما به فلسطین وحزب الله و هرجا که حرکتی بر علیه اسراییل و آمریکا باشد کمک می کنیم و این به معنای اقتدار جمهوری اسلامی ایران است که به برکت خون شهدا، وجود رهبری های امام راحل و مقام معظم رهبری بوجود آمده است.