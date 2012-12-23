جواز دفن مجری ورزشی سیما هنوز صادر نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اعلام عارضه مغزی به عنوان عامل مرگ نیما نهاوندیان مجری جوان برنامههای ورزشی شبکه 2 در پیام تسلیت سایت این شبکه، تا این لحظه هنوز پزشکی قانونی جواز دفن پیکر وی را صادر نکرده است.
پیکر وی سهشنبه 5 دیماه از مقابل شبکه دو سیما تشییع خواهد شد.
همچنین امروز خبر رسید با درخواست انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی و موافقت بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک، پیکر زندهیاد نیما نهاوندیان در صورت موافقت خانوادهاش در قطعه هنرآوران بهشت زهرا (س) به خاک سپرده خواهد شد.
نیما نهاوندیان متولد سال 1360 در شهرستان گرگان بود که از سال 82 همکاری با سازمان صدا و سیما را آغاز کرد.
اجرای چند دوره برنامه "ورزش از نگاه دو"، "طعم ورزش"، "توپ طلایی"، "دورخیز"، "هفت سنگ" و "عید کبریا" از جمله برنامههای نهاوندیان در شبکه دو سیما است. این مجری برنامههای تلویزیونی علاوه بر شبکه دو در رادیو و شبکه جهانی جام جم نیز برنامه داشت.
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