اداره ثبت احوال میبد به شبکه دولت متصل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور آیت الله اعرافی امام جمعه، یحیی زاده نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان میبد در اداره ثبت احوال این شهرستان برگزار شد، مدیرکل ثبت احوال استان یزد اظهار داشت: اداره ثبت احوال میبد نهمین عضو شبکه دولت در این شهرستان و اولین اداره ای است که امروز به این شبکه سراسری می پیوندد.

امام جمعه میبد نیز در این مراسم با تبریک سالروز تاسیس سازمان ثبت احوال، پیشرفت و بهبود ارائه خدمات به مردم در این سازمان را نتیجه هدفمند بودن و برنامه گرایی مدیریت این نهاد در سال‌های اخیر دانست.

سید جلال یحیی‌زاده، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم ثبت مهاجرت گفت: ادارات ثبت احوال باید با انتشار به موقع و مداوم آمارها به مسئولان، در برنامه ریزی‌های اجتماعی نقش محوری داشته باشند.