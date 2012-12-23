برنامه ریزی برای حفظ منابع طبیعی، پدافند غیرعامل است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میررجبی بعد از ظهر یکشنبه در دومین نشست پدافند غیرعامل در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری در کرج با بر شمردن اهمیت پدافند غیرعامل اظهار داشت: با توجه به شرایط استراتژیک کشور، قرارگیری در معرض انواع بحرانها و ضرورت ایجاد آمادگی پیش از ایجاد بحران در مقابل آن و مدیریت صحیح در زمان مناسب بسیار پراهمیت است.



وی تاکید کرد: هر گونه برنامه ریزی برای حفظ منابع طبیعی نوعی پدافند غیرعامل محسوب می شود و برنامه ریزی در این زمینه، آموزش کارکنان و تهیه بانک اطلاعاتی از مهمترین اقدامات در این حوزه است.



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز تصریح کرد: باید تدابیر لازم در نحوه جذب نیروها، آموزش کارکنان و سازماندهی کلیه اقدامات با هدف کاهش و یا از بین بردن آسیب پذیری در همه زمینه ها انجام شود.



وی همچنین بحث IT و اهمیت آن در پدافند غیرعامل را مهم برشمرد و گفت: امروز با مفاهیم جدیدی از تهدیدات مواجه هستیم و باید بر اساس برداشتهایی که در این حوزه می شود، گام برداریم.

