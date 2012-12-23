برنامه ریزی برای حفظ منابع طبیعی، پدافند غیرعامل است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میررجبی بعد از ظهر یکشنبه در دومین نشست پدافند غیرعامل در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری در کرج با بر شمردن اهمیت پدافند غیرعامل اظهار داشت: با توجه به شرایط استراتژیک کشور، قرارگیری در معرض انواع بحرانها و ضرورت ایجاد آمادگی پیش از ایجاد بحران در مقابل آن و مدیریت صحیح در زمان مناسب بسیار پراهمیت است.
وی تاکید کرد: هر گونه برنامه ریزی برای حفظ منابع طبیعی نوعی پدافند غیرعامل محسوب می شود و برنامه ریزی در این زمینه، آموزش کارکنان و تهیه بانک اطلاعاتی از مهمترین اقدامات در این حوزه است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز تصریح کرد: باید تدابیر لازم در نحوه جذب نیروها، آموزش کارکنان و سازماندهی کلیه اقدامات با هدف کاهش و یا از بین بردن آسیب پذیری در همه زمینه ها انجام شود.
وی همچنین بحث IT و اهمیت آن در پدافند غیرعامل را مهم برشمرد و گفت: امروز با مفاهیم جدیدی از تهدیدات مواجه هستیم و باید بر اساس برداشتهایی که در این حوزه می شود، گام برداریم.
کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: هرگونه برنامه ریزی برای حفظ منابع طبیعی، نوعی پدافند غیرعامل شمرده می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین میررجبی بعد از ظهر یکشنبه در دومین نشست پدافند غیرعامل در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری در کرج با بر شمردن اهمیت پدافند غیرعامل اظهار داشت: با توجه به شرایط استراتژیک کشور، قرارگیری در معرض انواع بحرانها و ضرورت ایجاد آمادگی پیش از ایجاد بحران در مقابل آن و مدیریت صحیح در زمان مناسب بسیار پراهمیت است.
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