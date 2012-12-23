ستاد صیانت از آثار فرهنگی و هنری در صدوق تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صدوق، بعد از ظهر امروز در این جلسه اظهار داشت: با توجه به سیاستهای کلی و مدون وزارت ارشاد و تشکیل شورای نظارت بازرسی مربوط به ستاد حمایت و صیانت از آثارفرهنگی و هنری این نشست برگزار شد.

سعید ایروانی با ارائه مطالبی پیرامون کلیات طرح ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی، هنری، اهداف تشکیل آن را کنترل و نظارت بر واحدهای فرهنگی، موسسات و شبکه های توزیع و ارائه کنندگان محصولات دیجیتالی و نرم افزاری، بازیهای رایانه ای،فیلم و کارتون، کتاب و نشریات، موسیقی، پوشاک، اسباب بازیهای وارداتی و مقابله با تهاجم فرهنگی و شناسایی عوامل متخلف در توزیع آثار و محصولات فرهنگی غیرمجاز عنوان کرد.

وی ادامه داد: ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی و هنری به منظور حمایت و صیانت بر روند توزیع و عرضه آثار فرهنگی، هنری، ادبی و سمعی و بصری تشکیل شده است.

ایروانی بیان داشت: این امر منجر به ایجاد امنیت فرهنگی و ارتفا سطح سلامت فرهنگی جامعه می شود.