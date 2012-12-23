دغدغه کمبود برنج در بروجرد نداریم/ برخی می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند!

مرضیه مرادی در حاشیه جلسه تنظیم بازار بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همان گونه که قبلا هم از مدیریت بازار در جوسازی های دلالان اقتصادی با کمک مردم سربلند بیرون آمدیم این اطمینان وجود دارد در آینده نیز به کمک مردم همچنان موفق خواهیم بود.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی سودجویان با شایعه پراکنی قصد دارند از آب گل آلود ماهی بگیرند و هر بار برای اقدامات خود قصد دارند قسمتی از بازار را هدف قرار دهند.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بروجرد تصریح کرد: اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان به صورت مستمر بازرسی های ویژه ای انجام داده و کارنامه خوبی از خود به جای گذاشته است.

مرادی ادامه داد: بازرسی ها در سطح شهرستان سبب مدیریت هرچه بهتر بازار شده که این امر آرامش بیشتری به بازار تزریق می کند.

وی افزود: دغدغه ای برای کمبود برنج در شهرستان وجود ندارد و روزانه حجم بالای برنج وارد شهرستان می شود و آمادگی واردات بیشتر برنج را به شهرستان بروجرد را نیز داریم.

مرادی افزود: دولت برنج را با ارز مرجع وارد کرده و نوسان قیمت برنج تخلف است و با افراد متخلف برابر قانون برخورد صورت می گیرد.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بروجرد تاکید کرد: تمامی مراحل بارگیری، تحویل و توزیع همه محصولات به خصوص برنج در شهرستان زیر نظر این اداره انجام می گیرد و امکان هرگونه تخلف را از بین می برد.

وی اظهار داشت: روزانه در 40 نقطه سطح شهرستان توزیع برنج انجام می شود که این اداره از این پس در نظر دارد که این توزیع را به 100نقطه افزایش دهد.

مرادی تصریح کرد: به اندازه کافی برنج در شهرستان وجود دارد و این اداره از هم اکنون در حال برنامه ریزی برای بازار شب عید است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بروجرد یادآور شد: مردم هوشیار باشند تا مهره اقتصادی برخی سوددجویان نشوند و هرگونه تخلف از جمله گران فروشی و کم فروشی از سوی سودجویان مشاهده کردند با این اداره به وسیله شماره تماس های 124 و 06623506983 تماس حاصل کنند تا فورا به مشکلات رسیدگی و با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد.