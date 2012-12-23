طرح بزرگ آبرسانی سودجان تا پایان امسال بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی در سفر به شهر سودجان از توابع بخش لاران در شهرستان شهرکرد گفت: با برطرف شدن موانع و رفع مشکلات، طرح آبیاری دو هزار و ۳۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی سودجان، تا پایان امسال اجرایی می شود.

وی تأکید کرد: سودجان، از شهرهای دارای قابلیت های توسعه کشاورزی، دامپروری و خدماتی بوده که افزایش رفاه اجتماعی، ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه های توسعه برای آن در دستور کار مدیران استانی و شهرستانی دستگاه های اجرایی قرار دارد.

عنابستانی توانمندی های شهر سودجان در بخش های توسعه صنعت گردشگری و توریسم را مطلوب برشمرد و افزود: توسعه سرمایه گذاری در زمینه گردشگری این شهر، نیازمند اقدام کارشناسی و برنامه ریزی عملیاتی است.

وی شبکه آب آشامیدنی سودجان را در حال نوسازی و توسعه اعلام و تصریح کرد: عملیات اجرایی ۲۰ کیلومتر از شبکه آبیاری این شهر در دست اجرا و با سرعت در حال انجام است.

تجلیل از ۶۰ پژوهشگر برتردر فارسان



فرماندار شهرستان فارسان از تجلیل ۶۰ پژوهشگر برتر این شهرستان خبرداد.



بهروز مردانی نژاد گفت: این پژوهشگران در بخش های علمی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و اجتماعی حائز رتبه های برتر استانی و کشوری هستند.

وی تأکید کرد: گسترش پژوهش و تحقیق در میان محققان و دانشگاهیان، راهکار توسعه پایدار و همه جانبه کشور و استان است.

مردانی نژاد افزود: برگزاری نشست های مختلف با پژوهشگران و اندیشمندان کشور و مقام معظم رهبری نشانه توجه ویژه ایشان به پژوهش است.

وی تصریح کرد: تمامی روزهای سال، روز پژوهش و فناوری بوده و نامگذاری یک هفته در سال به عنوان هفته پژوهش نیز، فرصتی برای توجه ویژه به این موضوع مهم است.

برگزاری یادواره شهدای سرباز در شهرکرد



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری از برگزاری یادواره سراسری شهدای سرباز استان خبرداد.

یزدان جلالی گفت: این یادواره 18 دیماه امسال همزمان با سراسر کشور، در شهرکرد برگزار می شود.

وی تأکید کرد: یادواره یاد شده با حضور خانواده های شهدای سرباز چهارمحال و بختیاری در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) شهرکرد برگزار می شود.

رئیس شورای اطلاع رسانی چهارمحال و بختیاری افزود: مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی استان در برگزاری هر چه بهتر یادواره شهدای سرباز ضرورت دارد.

وی تصریح کرد: کمیته های شش گانه ستاد برگزاری این یادواره از امروز برنامه ریزی های لازم و تقسیم کار دقیق برای انتقال خانواده های شهدای سرباز از مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری به شهرکرد را داشته باشند.

جلالی گفت: از مجموع دو هزار و ۴۰۰ شهید چهارمحال و بختیاری، یک سوم را سربازان مشغول به خدمت یگان های سپاه، ارتش و نیروی انتظامی تشکیل می دهند.

بازرسی ۸۵۵ واحد صنفی در لردگان



فرماندار شهرستان لردگان از تأمین و ذخیره سازی اقلام ضروری و مورد نیاز نوروز شهروندان این شهرستان خبرداد.

علی زاهدی گفت: میوه و مرغ منجمد به مقدار کافی برای رفع نیاز نوروز مردم شهرستان لردگان ذخیره شده است.

وی تأکید کرد: از نظر تأمین انواع برنج خارجی و ایرانی، روغن و شکر نیز در شهرستان لردگان کمبودی وجود نداشته و خوراک دام مرغداران هم موجود است.

زاهدی با ارائه گزارشی از بازرسی و نظارت بر تنظیم بازار شهرستان لردگان افزود: از هشتم تا ۲۹ آذر امسال، ۸۵۵ واحد بازرسی شده که از این تعداد برای ۷۲ فقره پرونده تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی لردگان ارسال شده است.



28 پژوهشگر برتر شهرستان بروجن تجلیل شد

فرماندار شهرستان بروجن در همایش تجلیل از پژوهشگران بروجن با اشاره به توفیقات روزافزون و پیشرفت های گسترده پژوهشی ایران اسلامی در حوزه علم و فناوری، پزشکی، نانوتکنولوژی وهسته ای و رتبه برترایران درسطح منطقه و جهان در این زمینه، از تأسیس دبیرخانه پژوهش در شهرستان بروجن خبر داد.

فتاح کرمی ادامه داد: پژوهش یکی از عرصه های مهم توسعه کشور محسوب می شود.

در پایان این همایش از ۲۸ پژوهشگر برتر شهرستان بروجن در بخش علم و صنعت تجلیل شد.