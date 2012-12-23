جشنواره فیلم عمار آغاز شد/ پیام تصویری صادق آهنگران

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه سومین جشنواره مردمی فیلم عمار دقایقی پیش در سینما فلسطین تهران آغاز شد که در بخشهای ابتدایی این مراسم نماهنگهایی به نمایش درآمد.
در یکی از این نماهنگها صادق آهنگران ازمداحان اهل بیت و نغمه سرایان انقلاب و دفاع مقدس که نامش یادآور جبهه و جنگ است، در سخنان کوتاهی اعلام کرد که اکنون سومین دوره جشنواره فیلم عمار کار خود را شروع می کند.
بخشهای دیگر این مراسم شامل سخنرانی نادر طالبزاده، دبیر جشنواره و حجتالاسلام علیرضا پناهیان خواهد بود و پیشبینی میشود این افتتاحیه تا ساعت 9 شب ادامه پیدا کند.
در افتتاحیه جشنواره مردمی عمار که مزین به حضور مبارزان انقلاب و خانوادههای شهداست قرار است از بهزاد بهزادپور کارگردان سینما و رحیم مخدومی نویسنده تجلیل به عمل آید.
این جشنواره در دو بخش مسابقه و جنبی برگزار می شود که در بخش مسابقه آثار در قالبهای مستند، داستانی کوتاه و بلند، انیمیشن، نماهنگ، فیلمنامه، پژوهشها، نقدها و یادداشتهای سینمایی پذیرفته شده است.
جشنواره فیلم عمار سوم تا نهم دیماه برگزار خواهد شد و در کنار نمایش فیلم نشستهای تخصصی را نیز شامل میشود.
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