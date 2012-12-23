نونهالان باشگاه شهید زین الدین از قهرمانی خود دفاع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامهریزی انجام شده از سوی فدراسیون کاراته استان قم مسابقات قهرمانی کاراته رده سنی نونهالان قم با حضور کاراتهکاهای متولدین 1380 تا 1383 استان قم در رشته کومیته با حضور کاراتهکاهای سراسر استان برگزار شد و برترینهای خود را شناخت.
این دوره از پیکارهای همچون مسابقات قبل در خانه کاراته قم واقع در مجموعه ورزشی راحله منطقه نیروگاه به انجام رسید و سرانجام این کاراته کاهای باشگاه شهید زین الدین قم مدافع عنوان قهرمانی دوره قبل این پیکارها بودند که از مقام ارزشمند خود با قاطعیت دفاع کردند.
قهرمان دوره قبل این مسابقات برای اینکه به خوبی از عنوان قهرمانی خود دفاع کرده و یک بار دیگر یکی از باشگاههای سازنده و موفق در کاراته استان قم لقب بگیرد در پایان این مسابقات که با شرکت بهترینهای حال حاضر کاراته قم به انجام رسید در مجموع هشت مدال طلا، نقره و برنز کسب کرد.
کاراتهکاهای باشگاه شهید زین الدین قم در جدال اوزان مختلف این دوره از رقابتهای کاراته رده سنی نونهالان استان قم در بخش کومیته انفرادی با راهیبابی به فینال و دیدار نهایی چهار وزن موفق به کسب پیروزی در سه وزن و نشان طلا شدند، ضمن اینکه یک بار نیز فینال را به رقبای خود واگذار کردند.
در حالی که رقابتهای این دوره با توجه به نفرات بسیار خوبی که باشگاهها در اوزان مختلف در ترکیب خود داشتند از سطح بسیار بالاتری نسبت به دوره قبل برخوردار بود، کاراتهکاهای باشگاه شهید زین الدین قم که در راس مدیریت و مربیگری آنها براداران سلطانی قرار دارند، قهرمان شدند.
در این مسابقات تیم کاراته شهید زینالدین قم به سه مدال طلا دست یافت، یک نشان نقره کسب کرد و در چهار وزن نیز صاحب مدال برنز شد تا بدین ترتیب بالاتر از دیگر رقبا در بخش تیمی عنوان قهرمانی این دوره از پیکارها را به خود اختصاص بدهد.
چهرههای آینده دار کاراته قم از باشگاههای مختلفی به این مسابقات آمده بودند و سرانجام بعد از تیم نونهالان کاراته شهید زینالدین قم این تیم مقاومت بود که توانست عنوان نایب قهرمانی را کسب کرده و در جایگاه دوم بایستد، ضمن اینکه تیم پولاد با کسب مقام سوم تیمی به کار خود پایان داد و بدین ترتیب پرونده این مسابقات با معرفی تیمهای برتر بسته شد.
قم - خبرگزاری مهر: کاراتهکاهای نونهال باشگاه شهید زینالدین با کسب هشت مدال رنگارنگ از عنوان قهرمانی خود در پیکارهای قهرمانی استان قم دفاع کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامهریزی انجام شده از سوی فدراسیون کاراته استان قم مسابقات قهرمانی کاراته رده سنی نونهالان قم با حضور کاراتهکاهای متولدین 1380 تا 1383 استان قم در رشته کومیته با حضور کاراتهکاهای سراسر استان برگزار شد و برترینهای خود را شناخت.
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