پذیرش روزانه 25 بیمار قلبی به بیمارستان آیت الله روحانی بابل

به گزارش خبرنگار مهر، سید فرزاد جلالی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه شایع‌ ترین بیماری قلبی نارسایی عروق کرونری است،افزود: این موارد امروزه در سنین پایین مشاهده می‌شود و این تنها مشکل کشور ما بلکه همه جوامع بشری است.

وی افزود: مهم‌ ترین عامل بروز بیماری قلبی ناشی از تغذیه نامناسب، مصرف بیش از حد نمک، استعمال دخانیات و مشروبات الکلی، مصرف شیرینی جات و چربی‌ ها، افزایش فشار روحی و روانی و توارث و سابقه خانوادگی است.

جلالی بیان داشت: با توجه به اینکه این بیمارستان پذیرش خارج از شهرستان و استان داشته و از رامسر، رودسر، گنبد و سمنان مراجعه می‌کنند انتظار داریم در گسترش و تجهیز بخش به یک دستگاه آنژیوگرافی دیگر و تکمیل تجهیزات و امکانات به‌ویژه دستگاه الکتروفیزیولوژی ابلاشن برای درمان آریتمی‌ها با ما همکاری بیشتری شود.

این مسئول با بیان اینکه هزینه زیادی برای درمان بیماران قلبی نیاز است، افزود: در این بیمارستان برای درمان هر بیمار قلبی بین 200 هزار تا 10 میلیون تومان هزینه نیاز است، این در حالی است که هزینه های بیمارستان‌های خصوصی چندین برابر است.

وی افزود: امروزه بیماری‌های قلبی شیوع فزاینده‌ ای داشته و سنین پایین‌ تری از مردم را مبتلا کرده، این بیماری که در گذشته مختص افراد دهه‌های شش و هفت بوده، امروزه افراد دهه‌های سوم و چهارم را هم درگیر کرده که بسیار نگران کننده است.



