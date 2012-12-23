به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر روز سه شنبه با برگزاری دیدارهایی آغاز می شود که به همین خاطر مربیان شش تیم راه اهن، نفت تهران، پیکان، صبای قم، پرسپولیس و نفت آبادان بعدازظهر فردا دوشنبه در محل سازمان لیگ برگزار خواهد شد. برنامه این نشست ها به شرح زیر است:

* راه آهن - نفت تهران - ساعت 14

* پیکان - صبای قم - ساعت 15

* پرسپولیس - نفت آبادان - ساعت 16

برنامه دیدارهای هفته هجدهم لیگ برتر به شرح زیر است:

سه‌شنبه - 05/10/91

* فولاد خوزستان - داماش گیلان، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز

* ذوب‌آهن اصفهان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* پیکان تهران - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران

* ملوان بندرانزلی - گهر دورود، ساعت 15، ورزشگاه تختی انزلی

* راه‌آهن تهران - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران

* مس کرمان - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه امام علی کرمان

* پرسپولیس - صنعت نفت آبادان، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی

چهارشنبه- 06/10/91

* سایپا البرز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج

* آلومینیوم هرمزگان - استقلال، ساعت 17:30، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس