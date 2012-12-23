به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های هندبال کشور این هفته با انجام شش بازی در گروه‌های دو گانه پیگیری می‌شود تا چهره تیم های صعود کننده به مرحله بعد در پایان دیدارهای هفته دوم دور برگشت مرحله گروهی تقریبا مشخص شود.



رقابت 12 مدعی صعود به لیگ برتر هندبال در گروه های مقدماتی



در واقع این دومین هفته از بازی‌های دور برگشت مرحله گروهی پیکارهای لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور است که با رقابت 12 تیم حاضر در گروه‌های دوگانه به انجام می‌رسد و طبق برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون هندبال تیم هندبال صبای قم در مقابل تیم هیئت هندبال کرمانشاه صف آرایی خواهد کرد.



حریف صبای قم در هفته هفتم مرحله گروهی رقابت‌های لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور، در دیداری از گروه نخست مرحله مقدماتی، تیم هیئت هندبال کرمانشاه است که این تیم از ساعت 16 روز جمعه این هفته در سالن شهید حیدریان قم میهمان صبای قم صدرنشین گروه نخست است.



صبای قم موفق‌ترین تیم مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول هندبال



این مسابقه در حالی برگزار می‌شود که تیم هندبال صبای قم به‌عنوان موفق‌ترین تیم مرحله گروهی مسابقات این فصل لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور، پیش از این صعود خود را به مرحله دوم قطعی کرده است و در هفته هفتم نیز با هدف تداوم موفقیت‌های خود در دیداری داخل خانه در مقابل تیم میانه جدولی هیئت هندبال کرمانشاه به میدان می‌رود.



نگاهی به عملکرد تیم هندبال صبا تنها نماینده قم در لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور نشان می‌دهد که این تیم با کسب شش پیروزی متوالی تا این هفته خود را به‌عنوان یکی از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر هندبال کشور معرفی کرده است.



طبق برنامه‌ریزی فدراسیون هندبال کشورمان، این مرحله از رقابت‌های لیگ دسته اول با حضور 12 تیم برگزار می‌شود و تیم‌های مدعی صعود به لیگ برتر در دو گروه شش تیمی با یکدیگر برای کسب جواز صعود به مرحله دوم مسابقه می‌دهند.



شش پیروزی متوالی صبای قم در شش هفته متوالی لیگ دسته اول



تیم هندبال صبای قم که در گروه نخست مرحله مقدماتی این دوره از مسابقات با تیم‌های هندبال مردان هیئت یزد، ثامن الحجج آمل، هیئت کرمانشاه، پارس مس فلاورجان و هیئت زنجان هم‌گروه است و تاکنون مقابل تیم‌های همگروه خود به شش پیروزی متوالی دست یافته است.



در حالی که صعود تیم هندبال صبای قم به مرحله بعد رقابت‌ها قطعی شده است، بعد از تیم هندبال صبای قم جدال برای کسب جواز صعود به عنوان تیم دوم بین تیم‌های هیئت یزد و پارس مس فلاورجان است که در هفته پایانی یکی از این دو تیم به همراه تیم هندبال صبای قم راهی مرحله بعد خواهند شد.



تیم هندبال مهتاب قم در حال حاضر با کسب 12 امتیاز حاصل از شش پیروزی متوالی در صدر جدول رده بندی گروه دوم مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه‌های کشور ایستاده و از هم اکنون در مرحله نیمه نهایی منتظر حریفان خود است.

