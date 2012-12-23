تنظیم گزارش فوت ستار بهشتی در کمیسیون امنیت ملی تا روز چهارشنبه

منصورحقیقت پور، نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این مطلب که اکثر وقت امروز جلسه این کمیسیون را بررسی نحوه فوت ستار بهشتی، وبلاگ نویس به خود اختصاص داد، بیان داشت: در این جلسه موضوع مرگ ستار بهشتی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که هر چه زودتر گزارشی در خصوص نحوه مرگ وی تهیه شود و به احتمال زیاد این گزارش در روز چهارشنبه در این کمیسیون قرائت می شود.

وی افزود: بحث دیگری که در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت موضوع دستاوردهای حج و سفر زیارتی به خانه خدا بود که کمبودها و همچنین نگرش هایی که در این زمینه وجود دارد در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

