  1. سیاست
۳ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۲۵

حقیقت پور با مهر مطرح کرد:

تنظیم گزارش فوت ستار بهشتی در کمیسیون امنیت ملی تا روز چهارشنبه

تنظیم گزارش فوت ستار بهشتی در کمیسیون امنیت ملی تا روز چهارشنبه

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه موضوع مرگ ستار بهشتی در جلسه امروز این کمیسیون بررسی شد، اظهار داشت: قرار است تا روز چهارشنبه گزارشی در خصوص نحوه فوت وی به کمیسیون ارائه شود.

منصورحقیقت پور، نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این مطلب که اکثر وقت امروز جلسه این کمیسیون را بررسی نحوه فوت ستار بهشتی، وبلاگ نویس به خود اختصاص داد، بیان داشت: در این جلسه موضوع مرگ ستار بهشتی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که هر چه زودتر گزارشی در خصوص نحوه مرگ وی تهیه شود و به احتمال زیاد این گزارش در روز چهارشنبه در این کمیسیون قرائت می شود.

وی افزود: بحث دیگری که در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت موضوع دستاوردهای حج و سفر زیارتی به خانه خدا بود که کمبودها و همچنین نگرش هایی که در این زمینه وجود دارد در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
 

کد مطلب 1773824

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