فروش بلیط دیدار آلومینیوم و استقلال یک روز قبل از مسابقه/برخورد با بازار سیاه

عبدالمجید دبیده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تدابیر هیئت فوتبال هرمزگان برای برگزاری مطلوب دیدار تیمهای فوتبال آلومینیوم و استقلال در هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال، عنوان کرد: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته مبنی بر استقبال گسترده هواداران از این مسابقه، بلیط فروشی دیدار تیمهای آلومینیوم و استقلال 24 ساعت پیش از بازی یعنی روز سه شنبه پنجم دی ماه در بندرعباس آغاز می شود.

وی ادامه داد: علاقه مندان می توانند برای تهیه بلیط این مسابقه به ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس، ورزشگاه تختی بندرعباس و همچنین اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان مراجعه کنند.

رئیس هیئت فوتبال هرمزگان افزود: برای علاقه مندان به فوتبال در سایر شهرستانهای هرمزگان نیز بلیط در نظر گرفته شده که طبق اعلام اداره ورزش و جوانان هر شهرستان، تعدادی بلیط به آن شهرستانها ارسال خواهد شد، تا هواداران یک روز پیش از بازی بلیط خود را تهیه کنند.

دبیده تصریح کرد: همچنین بلیطهای باقی مانده در روز مسابقه به فروش خواهد رسید.

وی در ادامه با تاکید بر برخورد با راه اندازی بازار سیاه در این مسابقه، اظهار داشت: طبق هماهنگی با نیروی انتظامی، با هرکسی که در روز این بازی بازار سیاه به راه بیندازد، به شدت برخورد خواهد شد.

رئیس هیئت فوتبال هرمزگان خاطرنشان کرد: همچنین طبق قانون 10 درصد از صندلی های ورزشگاه در این مسابقه معادل دو هزار بلیط به هواداران تیم استقلال اختصاص خواهد یافت.

به گزارش مهر، تیمهای فوتبال آلومینیوم هرمزگان و استقلال تهران روز چهارشنبه شش دی ماه از مسابقات هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس به مصاف یکدیگر می روند.