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۳ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۳۵

دبیده به مهر خبر داد:

فروش بلیط دیدار آلومینیوم و استقلال یک روز قبل از مسابقه/برخورد با بازار سیاه

فروش بلیط دیدار آلومینیوم و استقلال یک روز قبل از مسابقه/برخورد با بازار سیاه

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت فوتبال هرمزگان از فروش بلیط دیدار تیمهای آلومینیوم و استقلال یک روز قبل از مسابقه این دو تیم خبر داد.

عبدالمجید دبیده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تدابیر هیئت فوتبال هرمزگان برای برگزاری مطلوب دیدار تیمهای فوتبال آلومینیوم و استقلال در هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال، عنوان کرد: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته مبنی بر استقبال گسترده هواداران از این مسابقه، بلیط فروشی دیدار تیمهای آلومینیوم و استقلال 24 ساعت پیش از بازی یعنی روز سه شنبه پنجم دی ماه در بندرعباس آغاز می شود.

وی ادامه داد: علاقه مندان می توانند برای تهیه بلیط این مسابقه به ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس، ورزشگاه تختی بندرعباس و همچنین اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان مراجعه کنند.

رئیس هیئت فوتبال هرمزگان افزود: برای علاقه مندان به فوتبال در سایر شهرستانهای هرمزگان نیز بلیط در نظر گرفته شده که طبق اعلام اداره ورزش و جوانان هر شهرستان، تعدادی بلیط به آن شهرستانها ارسال خواهد شد، تا هواداران یک روز پیش از بازی بلیط خود را تهیه کنند.

دبیده تصریح کرد: همچنین بلیطهای باقی مانده در روز مسابقه به فروش خواهد رسید.

وی در ادامه با تاکید بر برخورد با راه اندازی بازار سیاه در این مسابقه، اظهار داشت: طبق هماهنگی با نیروی انتظامی، با هرکسی که در روز این بازی بازار سیاه به راه بیندازد، به شدت برخورد خواهد شد.

رئیس هیئت فوتبال هرمزگان خاطرنشان کرد: همچنین طبق قانون 10 درصد از صندلی های ورزشگاه در این مسابقه معادل دو هزار بلیط به هواداران تیم استقلال اختصاص خواهد یافت.

به گزارش مهر، تیمهای فوتبال آلومینیوم هرمزگان و استقلال تهران روز چهارشنبه شش دی ماه از مسابقات هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس به مصاف یکدیگر می روند. 

کد مطلب 1773827

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