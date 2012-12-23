مصاف تیم فوتبال صبا با پیکان برای فرار از منطقه خطر

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که این دیدار باید از آغازین هفته دور برگشت مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به میزبانی پیکان تهران و در ورزشگاه تختی برگزار شود، زمان برگزاری مسابقه دو روز دیگر و از ساعت 15 روز سه شنبه پنجم دی ماه خواهد بود.
9 میهمانی و 8 میزبانی صبای قم در نیم فصل نخست لیگ دوازدهم
در دیدار رفت دو تیم که در ورزشگاه یادگار امام شهر قم برگزار شد، صبای قم با گلهای میلاد نوری (2 بار)، رامین رضائیان و محسن بیات مدافع گلزن خود، با نتیجه جالب توجه و غیر قابل تصور چهار بر صفر میهمان خود تیم فوتبال پیکان تهران را با شکست مواجه کرد و سه امتیاز به دست آورد.
صبای قم تا پایان نیم فصل نخست مسابقات دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور موفق به کسب پنج پیروزی، شش تساوی و شش باخت شده است که از این تعداد 9 بازی در خانه حریفان و هشت بازی در ورزشگاه یادگار امام قم به میدان رفته است.
کارنامه ضعیف صبا در نیم فصل نخست لیگ دوازدهم
صبای قم در دیدارهای خانگی این فصل مسابقات لیگ برتر موفق به شکست تیمهای فوتبال پیکان تهران و گهر شهرداری دورود شده است، ضمن اینکه این تیم مقابل تیمهای فوتبال ملوان بندر انزلی و راه آهن شهرری نیز در خانه مغلوب شده است.
شاگردان عبدالصمد مرفاوی در دیدارهای خانگی این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به چهار تساوی خانگی نیز تن دادهاند که در مقابل تیم های فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، داماش گیلان، فجر شهید سپاسی شیراز و فولاد خوزستان بوده است.
سیزدهمین تیم نیم فصل نخست جدول ردهبندی یازدهمین دوره بازی های لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور تا این هفته در خارج از خانه موفق به شکست دادن تیمهای فوتبال ذوب آهن اصفهان، پرسپولیس تهران و آلومینیوم هرمزگان شده است.
پیروزی صبا مقابل ذوب آهن و پرسپولیس در خارج از خانه
شاگردان مرفاوی در میهمانیهای این فصل به تیمهای فوتبال صنعت نفت آبادان، نفت تهران، استقلال تهران و سایپا البرز باختهاند و البته موفق به متوقف کردن تیمهای فوتبال تراکتور سازی تبریز و مس کرمان شدهاند تا از دیدارهای خارج از خانه نیز کارنامه متوسطی در لیگ دوازدهم داشته باشند.
صبای قم یکی از تنها تیم های حاضر در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور در دوره دوازدهم آن به شمار میرود که از یک بازیکن خارجی اهل کامرون به نام دیوید سانیا ویکوم استفاده کرده است و همچنین تنها تیم لیگ یازدهم است که بیش از 60 درصد نفرات سال گذشته این تیم با نفرات جدید جابهجا شدهاند و عمدتا بازیکنانی که در ترکیب این تیم قرار گرفتهاند، از لیگهای دستههای اول، دوم و سوم جام آزادگان به خدمت گرفته شدهاند ولی این تیم هرگز نتوانسته است مانند فصل قبل که هرگز در 34 هفته از رتبه پنجم جدول پائین نیامد، این بار موفقیت های فصل قبل را تکرار کند.
تلاش پیکان برای جبران شکست سنگین بازی رفت مقابل صبای قم
البته حریف این هفته آنها یعنی پیکان تهران نیز که با عبدالله ویسی سرمربی فصل گذشته صبای قم در لیگ دوازدهم حضور دارد وضعیت چندان مناسبی در جدول ندارد و این تیم در حالی که صبای قم 21 امتیازی و در رده سیزدهم جدول جای گرفته با 20 امتیاز در مکان چهاردهم قرار دارد و این نشان می دهد که هم صبا و هم پیکان کار سختی در نیم فصل دوم لیگ برتر پیش رو دارند.
پیکان عبدالله ویسی فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور را در هفته نخست با شکست سنگین چهار بر صفر در مقابل صبای قم آغاز کرد و حالا این تیم با انگیزه بسیار بالا قصد دارد هم باخت بازی رفت را جبران کند و هم اینکه گوی سبقت را برای اولین بار از صبای قم در جدول لیگ دوازدهم بربایند.
قم - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال صبای قم در نخستین بازی از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور با تیم فوتبال پیکان تهران بازی میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که این دیدار باید از آغازین هفته دور برگشت مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به میزبانی پیکان تهران و در ورزشگاه تختی برگزار شود، زمان برگزاری مسابقه دو روز دیگر و از ساعت 15 روز سه شنبه پنجم دی ماه خواهد بود.
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