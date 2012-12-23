به گزارش خبرنگار مهر، نادر طالبزاده با بیان این مطلب در مراسم افتتاحیه این جشنواره در سینما فلسطین با اشاره به پشتوانه جشنواره فیلم عمار گفت: این جشنواره عقبه خوبی دارد و خوشبختانه از 2 سال پیش تاکنون در حال آموزش کارگردان در عرصه فیلمسازی انقلاب اسلامی است و در این زمینه در حوزه مستندسازی فعالیتهای خوبی انجام شده است و اکنون شاهد هستیم در سومین دوره از جشنواره میوههای آن خوش درخشیدند.
دچار خلا برنامهسازان و فیلمسازان با تفکر انقلابی هستیم
دبیر سومین جشنواره فیلم عمار با اشاره به این مطلب که در عرصه سینمای بلند داستانی هنوز نیروی تربیتشده نداریم، گفت: یکی از مشکلات موجود در عرصه سینمای انقلابی این است که کارگردانها و نویسندگان درامپرداز و داستانگو پرورش ندادهایم. در ماه مبارک رمضان وقتی به ویترین سیمای جمهوری اسلامی ایران نگاه میکنیم شاهد هستیم که در میان انواع و اقسام سریالهایی که روی آنتن میرود تنها 10 درصد از برنامهسازان تفکر انقلابی دارند و متاسفانه در این زمینه دچار خلاء هستیم.
وی افزود: بسیاری از کارشناسان معتقدند که تربیت نیرو در حوزه سینما در دانشگاهها شکل می گیرد اما من با این نگاه مخالف هستم چون تجربه نشان داده دانشگاه غالبا نیروی انقلابی از نوع درامنویس و داستانپرداز که دغدغه انقلاب اسلامی داشته باشد، تربیت نکرده است.
فیلمسازان انقلابی در دانشگاههایمان تربیت نمیکنیم
طالبزاده در ادامه بیان کرد: به اعتقاد من 50 درصد از نیروهای خروجی تربیتشده دانشگاهها فیلمسازان سکورال هستند و تنها 20 درصد از فیلمسازان انگیزههای انقلابی دارند. بنابراین باید بپذیریم که در این زمینه کمکاری کردهایم.
دبیر سومین جشنواره فیلم عمار گفت: با این اوصاف وقتی نیروی مناسب در این موضوع تربیت نکرده ایم نباید انتظار داشته باشیم تا آثار شاخص در حوزه افکار ایدئولوژیک انقلاب تولید و اشاعه داده شود.
گزارش کامل این جشنواره متعاقبا ارسال می شود.
نظر شما