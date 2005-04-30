تيم ملي جوانان بسكتبال با ويلچر ايران در آستانه صعود به مسابقات جهاني

به گزارش خبرگزاري " مهر" تيم ملي بسكتبال با ويلچرجوانان كشورمان پس ازپيروزي بركينا ميزبان مسابقات دردومين ديدار خود با تركيب ابراهيم احمدي ، وحيد غلام آزاد ، محمد صحي، حكيم منصوري و سامان بلاغي مقابل تيم آفريقاي جنوبي رقيب اصلي خود صف آرايي نمود.

جوانان كشورمان كه مي دانستند با پيروزي براين تيم راه خود را براي صعود به مسابقات جهاني هموارنمودند بسيار خوب وبا انگيزه بودند وهمين امرهم باعث شد كه درپايان با نتيجه 68 بر 30 تيم آفريقاي جنوبي را هم شكست داده و در آستانه صعود به مسابقات جهاني كه قرارگرفت.

تيم جوانان كشورمان عصر فردا يكبار ديگردر مقابل اين تيم قرارمي گيرد كه در صورت پيروزي در اين ديدار بعنوان تيم اول از گروه خود در منطقه افريقا عرب به مسابقات جهاني كه قرار است مردادماه سال جاري دركشور انگليس برگزار شود صعود مي نمايد.

حسن پالار سرمربي تيم بسكتبال با ويلچر كشورمان در اظهار كوتاهي از كليه نفرات تيم ملي تشكر و قدرداني نمود و اين پيروزي را به مردم شهيد پرور كشومان تبريك گفت.

وي درمورد بازي در مقابل افريقاي جنوبي حريف اصلي كشورمان گفت: بچه ها بهترين بازي خود را به نمايش گذاشتند و زحمت بسيار كشيدند و اميدواريم با همت و تلاش بچه ها جواز ورود به مسابقات جهاني را كسب كنيم.