اسرائیل طرفدار طولانی شدن خشونتها در سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر ، "حسن کانبولات" مدیر مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه ای آنکارا در گفتگو با روزنامه "ساندی زمان" ترکیه از وجود اختلاف میان مخالفان دولت سوریه خبر داد.

وی گفت مخالفان دولت سوریه بر سر مداخله نظامی در این کشور اتفاق نظر ندارند و به دو گروه تقسیم شده اند گروهی که مخالف مداخله نظامی و طولانی شدن خشونتها در این کشورهستند و گروهی که خواستار مداخله نظامی با هدف تقویت گروه های مخالف مسلح در برابر دولت سوریه هستند.

وی در قسمتی از اظهاراتش با پرداختن به مواضع رژیم صهیونیستی در این خصوص اعلام کرد رژیم اسرائیل خواهان ادامه خشونتها در سوریه و تضعیف کامل دولت این کشور است.