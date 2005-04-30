" كتابخانه تخصصي هنر " فراخوان عمومي داد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر از كرج ، حجت الاسلام احمدي ندوشني، رئيس حوزه هنري شهرستان كرج، با اعلام اين خبر افزود : راه اندازي كتابخانه تخصصي هنر در راستاي سرويس دهي به هنرمندان و اديبان مشتاق اين شهرستان ضرورتي انكار ناپذير است .



وي گفت : حوزه هنري كرج كتابخانه تخصصي هنررا با منابعي اندك داير كرده و انتظار دارد كه با حمايت هاي مسئولان وهنرمندان اين شهرستان و ايجاد فرهنگ اهداي كتاب توسط آنها، اين كتابخانه به عنوان الگو ونمونه موفق ايجاد بانك اطلاعات تخصصي هنر و كتابداري نمود پيدا كند .



