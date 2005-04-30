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۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۰۴

در كرج

" كتابخانه تخصصي هنر " فراخوان عمومي داد

حوزه هنري كرج با هدف شناسايي ، پرورش و ايجاد زمينه هاي رشد و استفاده صحيح ازكليه ظرفيت هاي فرهنگي و انساني از اهالي ادب و هنر و مسئولان اين شهرستان جهت تجهيز كتابخانه تخصصي هنر فراخوان عمومي داد .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر از كرج ، حجت الاسلام احمدي ندوشني، رئيس حوزه هنري شهرستان كرج، با اعلام اين خبر افزود :  راه اندازي كتابخانه تخصصي هنر در راستاي سرويس دهي به هنرمندان و اديبان مشتاق اين شهرستان ضرورتي انكار ناپذير است .

وي گفت : حوزه هنري كرج كتابخانه تخصصي هنررا با منابعي اندك داير كرده  و انتظار دارد كه با حمايت هاي مسئولان وهنرمندان اين شهرستان و ايجاد فرهنگ اهداي كتاب توسط آنها، اين كتابخانه به عنوان الگو ونمونه موفق ايجاد بانك اطلاعات تخصصي هنر و كتابداري نمود پيدا كند .

کد مطلب 177385

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