به گزارش خبرنگار كتاب مهر از كرج ، حجت الاسلام احمدي ندوشني، رئيس حوزه هنري شهرستان كرج، با اعلام اين خبر افزود : راه اندازي كتابخانه تخصصي هنر در راستاي سرويس دهي به هنرمندان و اديبان مشتاق اين شهرستان ضرورتي انكار ناپذير است .
وي گفت : حوزه هنري كرج كتابخانه تخصصي هنررا با منابعي اندك داير كرده و انتظار دارد كه با حمايت هاي مسئولان وهنرمندان اين شهرستان و ايجاد فرهنگ اهداي كتاب توسط آنها، اين كتابخانه به عنوان الگو ونمونه موفق ايجاد بانك اطلاعات تخصصي هنر و كتابداري نمود پيدا كند .
حوزه هنري كرج با هدف شناسايي ، پرورش و ايجاد زمينه هاي رشد و استفاده صحيح ازكليه ظرفيت هاي فرهنگي و انساني از اهالي ادب و هنر و مسئولان اين شهرستان جهت تجهيز كتابخانه تخصصي هنر فراخوان عمومي داد .
به گزارش خبرنگار كتاب مهر از كرج ، حجت الاسلام احمدي ندوشني، رئيس حوزه هنري شهرستان كرج، با اعلام اين خبر افزود : راه اندازي كتابخانه تخصصي هنر در راستاي سرويس دهي به هنرمندان و اديبان مشتاق اين شهرستان ضرورتي انكار ناپذير است .
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