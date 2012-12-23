ساماندهی نشدن راه آهن گرگان - بجنورد - مشهد

نماینده مردم گرگان و آق قلا نسبت به برخی مشکلات حوزه انتخابیه خود گله کرد و افزود: متاسفانه با وجود مصوبات سفر دور دوم هیئت دولت به استان گلستان راه آهن گرگان، بجنورد، مشهد ساماندهی نشده است.

عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با وجود مجوزها ی قانونی و همچنین فازهای مطالعاتی، عملیات اجرایی آن آغاز نشد که خوشبختانه در جریان سفر رهبری به استان خراسان شمالی، انجام این پروژه جز اقدامات هیات دولت قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با توجه به این که بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی آیت الله طاهری گرگانی جز مصوبات دوره سوم هیات دولت است اما جای این سئوال باقی است که چرا مطابق با موافقت نامه، نسبت به تخصیص اعتبارات اقدام نشده است.

امامی با تاکید بر کشاورزی بودن منطقه گرگان و آق قلا افزود: با وجود ماشین آلات و حجم ترافیکی، انتظار می رود به منظور ایمن سازی و اصلاح ایجاد گردنه عریض و ایجاد تقاطع غیرهمسطح انتظار می رود اقدامات لازم انجام گیرد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با وجود آن که در سفر استانی هیات دولت اقداماتی همچون تکمیل ترمینال جماع و نصب دستگاه برای فرود هواپیما در هوای نامناسب جوی، مصوباتی انجام گرفته است اما متاسفانه شاهد هستیم که هیچ یک از این ها به اجرا درنیامده است.

امامی با بیان این که به لحاظ جغرافیایی و شرایط جوی استان پروازهای استان ایمنی لازم را ندارند گفت: مردم احساس امنیت نمی کنند و همین امر مشکلاتی را در استان پدید آورده لذا نسبت به تامین اعتبار مصوب، اقدامات لازم انجام گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: احداث و مرکز ملی هواشناسی استان، جز مصوبات سفردوم استانی هیات دولت است که متاسفانه با وجود حساسیت تغییرات جوی سیاست های فراوانی به وجود آمده که خسارت های جانی و مالی زیادی به مردم استان وارد کرده است در حالی که وجود این مرکز، می تواند پیشگیری از خطرات زیان بار باشد.